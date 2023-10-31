31 Eki 2023 - 14:27- Asayiş

Borcunu isteyen arkadaşını vuran şüpheli tutuklandı; koltuk değnekleriyle adliyeye geldi

 Körfez ilçesinde, verdiği borç parayı  isteyen arkadaşı İmdat Babasoy'u (52) tabancayla vurarak yaralayan fiziksel engelli Mustafa Kemal Boşnak (35) koltuk değnekleriyle getirildiği adliyede  tutuklandı. Durumu ağır olan Babasoy'un hastanedeki tedavisi sürüyor.

Demirören Haber Ajansı
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Borcunu isteyen arkadaşını vuran şüpheli tutuklandı; koltuk değnekleriyle adliyeye geldi mask
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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Körfez ilçesine bağlı Kirazlıyalı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi’nde meydana geldi. İmdat Babasoy, bir süre önce borç para verdiği, çocukken geçirdiği bir kaza sonrası sol bacağı kesilen arkadaşı Mustafa Kemal Boşnak'ın evine gidip, alacağını istedi. Taraflar arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Mustafa Kemal Boşnak, tabanca ile İmdat Babasoy'u bacağından vurarak yaraladı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine  sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çok kan kaybettiği belirlenen İmdat Babasoy, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Babasoy, daha sonra Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen İmdat Babasoy'un tedavisi sürüyor.

Olayın ardından polise teslim olan Mustafa Kemal Boşnak, emniyetteki işlemlerinin ardından, polis eşliğinde koltuk değnekleriyle sevk edildiği adliyede tutuklandı. 

# sağlık, polis, kaza

31 Eki 2023 - 14:27 - Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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