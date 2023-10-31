Borcunu isteyen arkadaşını vuran şüpheli tutuklandı; koltuk değnekleriyle adliyeye geldi

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Körfez ilçesine bağlı Kirazlıyalı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi’nde meydana geldi. İmdat Babasoy, bir süre önce borç para verdiği, çocukken geçirdiği bir kaza sonrası sol bacağı kesilen arkadaşı Mustafa Kemal Boşnak'ın evine gidip, alacağını istedi. Taraflar arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Mustafa Kemal Boşnak, tabanca ile İmdat Babasoy'u bacağından vurarak yaraladı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çok kan kaybettiği belirlenen İmdat Babasoy, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Babasoy, daha sonra Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen İmdat Babasoy'un tedavisi sürüyor.
Olayın ardından polise teslim olan Mustafa Kemal Boşnak, emniyetteki işlemlerinin ardından, polis eşliğinde koltuk değnekleriyle sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.