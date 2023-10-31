31 Eki 2023 - 14:30- Asayiş

Halk otobüsü şoförünün kadın yolcuların konuşmasından psikolojisi bozuldu

Bursa’da halk otobüsü şoförünün, kadın yolcuların çok konuşmasından psikolojisi bozuldu. Yolcuların çok konuşmasını bahane eden şoför, durakta bütün yolcuları indirerek. seferi iptal etti. Duraktan boş hareket eden otobüsün arkasından yolcular sitem etti.

İhlas Haber Ajansı
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Merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’nde halk otobüs, yolcuların çok konuşmasını bahane ederek herkesi araçtan indirdi. ‘Çok konuşuyorsunuz’ diyerek yolcuları indiren şoför, yoluna boş şekilde ilerledi. Araçtan inen yolcular mağdur oldu. Yolcular, boş giden otobüsün arkasından sitem etti. O anlar yolcunun kamerasına yansıdı.

“Şoförün yaptığını yanlış buluyorum”

Otobüs şoförünün yaptığının yanlış olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Şoförün yaptığı büyük saygısızlık. Böyle şeyleri yanlış buluyoruz. Otobüsteki yolcuların hepsini mağdur etti. Böyle şeylerin yaşanmaması lazım. Sonuçta topluma hizmet ediyor. '2-3 kişi konuştu' diye herkesi indirme lüksü yok. Bir çok kişi mağdur oldu" dediler.Öte yandan, Burulaş'ın da şoförün bu davranışı sebebiyle araştırma başlattığı, güvenlik kameralarının incelendiği öğrenildi.
# oldu, büyük

31 Eki 2023 - 14:30 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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