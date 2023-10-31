Halk otobüsü şoförünün kadın yolcuların konuşmasından psikolojisi bozuldu

Merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’nde halk otobüs, yolcuların çok konuşmasını bahane ederek herkesi araçtan indirdi. ‘Çok konuşuyorsunuz’ diyerek yolcuları indiren şoför, yoluna boş şekilde ilerledi. Araçtan inen yolcular mağdur oldu. Yolcular, boş giden otobüsün arkasından sitem etti. O anlar yolcunun kamerasına yansıdı.
“Şoförün yaptığını yanlış buluyorum”
Otobüs şoförünün yaptığının yanlış olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Şoförün yaptığı büyük saygısızlık. Böyle şeyleri yanlış buluyoruz. Otobüsteki yolcuların hepsini mağdur etti. Böyle şeylerin yaşanmaması lazım. Sonuçta topluma hizmet ediyor. '2-3 kişi konuştu' diye herkesi indirme lüksü yok. Bir çok kişi mağdur oldu" dediler.Öte yandan, Burulaş'ın da şoförün bu davranışı sebebiyle araştırma başlattığı, güvenlik kameralarının incelendiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.