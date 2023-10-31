CHP'li Uygun: Şener Söğüt ne kadar yer varsa sattı "25 Milyon lira nerede kullanıldı?"

Körfez Belediye Meclisi CHP Üyesi Erkan Uygun yaptığı açıklamayla, 4,5 yıllık görev süresini anlatan Başkan Şener Söğüt’ü sert sözlerle eleştirdi. CHP'li Uygun, Söğüt’ü taşınmazları satarak 4,5 yılını geçirdiğini söyledi.

HALA BORÇLU BELEDİYEYİZ

Uygun açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sayın Şener Söğüt 4.5 yılını anlatırken halkın olan ne kadar yer varsa sattıgınıda anlatmadı. Planlarda yol boşlugu iken tekrar yapılan planlama ile sanayi tescil alanı yapılan bu yeri İgsaş gübre fabrikasına 25 milyona eylül ayı içinde sattı.

Kamuoyuna neden bilgi verilmedi?

Müstakil olarak satılabilirken neden?

İhale ile satışa çıkarmadınız. Savunmanız cephesi dar ondan igsaşa sattık bahanesine sığınmayın. Adrese teslim bu sanayi arsasını sattınız. 25 milyon nerede kullanıldı? Hala borçlu belediyeyiz."