Kocaeli’nin yakından tanıdığı başarılı iş adamı Kocaeli Gayrimenkul’ün sahibi Hakan Sin ve Emine Keskin’in işlettiği Lukka Marin Kafe yeni konseptiyle 3 Kasım Cumartesi günü hizmete giriyor. İşletme müdürü Hakan Sin ve Emine Keskin’in yaptığı Lukka Marin Kafe, Kocaeli’li sanatçı Erdi Akyüz’ün sahne alacağı muhteşem gala gecesi eğlenceye doyacak. Dünya mutfağının seçkin lezzetlerinin yer alacağı gece de lezzetseverler canlı müzik eşliğinde unutulmaz bir gece yaşayacak. İşletme müdürü Sin,”Gala gecemize tüm Kocaeli halkını bekliyoruz" dedi.
Bugün 12:04 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 12:06 TSİ )
Lukka Marin Kafe’de muhteşem galaya hazır mısınız?
Lukka Marin Kafe 3 Kasım Cumartesi günü Kocaeli’li sanatçı Erdi Akyüz’ün sahne alacağı muhteşem gala gecesi ile eğlenceye doyacak.
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Bugün 12:04 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz