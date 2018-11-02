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Hürriyet, G20 Zirve Toplantısı için Arjantin'de

CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet, G-20 Meclis Başkanları Zirve Toplantısı’nda ve düzenlenecek formlarda Türkiye'yi temsil etmek üzere Arjantin'de.

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TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet; parlamenter diplomasi faaliyetlerine bağlı olarak ‘G-20 Meclis Başkanları Zirve Toplantısı’nda ve forumlarda Türkiye'yi temsil etmek üzere TBMM Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Meclis Başkanvekili Mithat Sancar, kâtip üye Rümeysa Kadak ile Meclis idare amirleri Halil Özcan ve Erkan Haberal, AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan ile Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral ile birlikte Arjantin’e gitti.

5 GÜNLÜK ZİRVE PROGRAMI

Meclis Başkanlığı Divanı Katip üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, TBMM Meclis Başkanlığı heyetiyle birlikte katıldığı Arjantin G20 Parlamenter Forumu kapsamında ilk olarak Türkiye-Arjantin Dostluk Grubu temsilcileriyle bir araya gelirken, daha sonra G20 Liderler Forum’una katıldı. Çin, Rusya, İtalya, Hollanda, Endonezya, Şili, Hindistan gibi pek çok ülkeden parlamenterin katıldığı forumun ilk gününde; Değişen dünyanın sınamalarıyla baş etme, kalkınmanın finansmanı, eski G20 taahhütlerinin uygulanması, kadınlar için kalkınma çalışmalarının yapılması, yolsuzluktan uzak şeffaf ve etkili yönetimin sağlanması eve sürdürülebilir ticareti destekleyen çok taraflılık konuları işlendi. G20 Yapısı İçinde Parlamentonun Rolü forumun işlendiği zirvenin diğer gününde sonuç bildirisi mutabakatla kabul edilecek.

KADINLAR İÇİN KALKINMA FORUMUNU ÖNEMSİYORUM

Düzenlenen forumlara etkin bir şekilde katılım sağlayan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, G20 Zirvesi’nin her yıl ayrı bir ülkede tartışılıp, görüşüldüğünü ifade ederek, “Burada iş çevreleri kendi aralarında, meclisler kendi aralarında, bakanlar, devlet, hükümet başkanları kendi aralarında, sivil toplum kuruluşları da yine kendi aralarında bu toplantıları gerçekleştiriyor. Bizler de bu toplantılarda özellikle kadınlar için gerçekleştirilecek olan kalkınma çalışmalarını oldukça önemsiyorum. Arjantin’de yapılan zirvenin ardından tecrübe ettiğimiz birikimlerimizle ülkemize döneceğiz. 3 Kasım Cumartesi günü Ankara’ya, oradan da çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam etmek üzere Kocaeli’ye geleceğim” açıklamasında bulundu.

Bugün 12:07 TSİ - Siyaset

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