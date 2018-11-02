Çakar: Kimseyi pazarlamıyoruz

CHP İzmit Belediye Başkan aday adayı Nazif Korkmaz, sosyal medya hesabından partisinin yöneticilerine yönelik “CHP İzmit 4. defa pazarlanıyor. 15 yıldır iktidar yüzü göremeyen CHP’liler uyanın! Nazif Korkmaz’a engel yine CHP yöneticileri. Pazarlama yöneticiler seçim kazanmak istemiyor” şeklinde paylaşım yapmıştı. CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Korkmaz’ın iddialarına cevap verdi.

KİMSEYİ PAZARLAMIYORUZ

Konu ile ilgili konuşan CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, “Bizim kimseyi pazarladığımız yok. Genel merkezdeki görüşmelerde temayül yoklaması olsun diye karar aldık. Kimseyi şahıs olarak pazarladığımız falan yok. Genel başkana zaten bir kere gittik orada da yöntem ile ilgili konuştuk. Genel başkanımız 3 aday olursa temayül yoklaması yaptırmayız, çağırırız tek adayda anlaştırırız. Eğer 5’ten fazla aday olursa temayül ve kamuoyu yoklaması yaparız demişti. İzmit ilçede de 2 aday var. Biz İzmit ilçe olarak temayül yoklaması istiyoruz” dedi.

FATMA HANIMIN POPÜLARİTESİ YÜKSEK

İzmit Belediye Başkanlığı için CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in atanacağı iddialarına cevap veren Çakar, “Biz bunları basından öğreniyoruz. Kendisi şuan Arjantin’de. Eminim ki onunda bu konu hakkında haberi yoktur. Fatma Hanımın popülaritesi çok yüksek ve o yüzden ismi sürekli geçiyor. Bizim 2 potansiyel adayımız var. Onların dışında başka birinin isminin konuşulması hoş değil” şeklinde konuştu.

HÜRRİYET’İN KAVGALI OLDUĞU KİMSE YOK

Fatma Kaplan Hürriyet’in belediye başkanlığı için atanması durumunda örgütler Hürriyet için çalışır mı? Sorusunu yanıtlayan Çakar, “Meyve veren ağaç taşlanır. Fatma hanım çalışmalarıyla ön plana çıkan bir insan. Fatma hanım başta insana nasıl dokunması gerektiğini biliyor. Kendisinin kavgalı olduğu kimse yoktur. Biz kim aday olursa olsun canla başla mücadele edeceğiz. Bizim 2 adayımız var. Biz bu 2 adayın ismini Ankara’ya götüreceğiz. 2 adaylı temayül isteyeceğiz. Ama Ankara tek adaya düşürmek isteyebilir” diye konuştu. Selin BECER