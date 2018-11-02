Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:11 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 12:12 TSİ )

Çakar: Kimseyi pazarlamıyoruz

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İzmit Belediye Başkan aday adayı Nazif Korkmaz’ın “CHP İzmit 4. defa pazarlanıyor. Pazarlama yöneticiler seçim kazanmak istemiyor” iddialarına yanıt verdi. Çakar, “Kimseyi şahıs olarak pazarlamıyoruz” dedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

CHP İzmit Belediye Başkan aday adayı Nazif Korkmaz, sosyal medya hesabından partisinin yöneticilerine yönelik “CHP İzmit 4. defa pazarlanıyor. 15 yıldır iktidar yüzü göremeyen CHP’liler uyanın! Nazif Korkmaz’a engel yine CHP yöneticileri. Pazarlama yöneticiler seçim kazanmak istemiyor” şeklinde paylaşım yapmıştı. CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Korkmaz’ın iddialarına cevap verdi.

KİMSEYİ PAZARLAMIYORUZ

Konu ile ilgili konuşan CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, “Bizim kimseyi pazarladığımız yok. Genel merkezdeki görüşmelerde temayül yoklaması olsun diye karar aldık. Kimseyi şahıs olarak pazarladığımız falan yok. Genel başkana zaten bir kere gittik orada da yöntem ile ilgili konuştuk. Genel başkanımız 3 aday olursa temayül yoklaması yaptırmayız, çağırırız tek adayda anlaştırırız. Eğer 5’ten fazla aday olursa temayül ve kamuoyu yoklaması yaparız demişti. İzmit ilçede de 2 aday var. Biz İzmit ilçe olarak temayül yoklaması istiyoruz” dedi.

FATMA HANIMIN POPÜLARİTESİ YÜKSEK

İzmit Belediye Başkanlığı için CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in atanacağı iddialarına cevap veren Çakar, “Biz bunları basından öğreniyoruz. Kendisi şuan Arjantin’de. Eminim ki onunda bu konu hakkında haberi yoktur. Fatma Hanımın popülaritesi çok yüksek ve o yüzden ismi sürekli geçiyor. Bizim 2 potansiyel adayımız var. Onların dışında başka birinin isminin konuşulması hoş değil” şeklinde konuştu.

HÜRRİYET’İN KAVGALI OLDUĞU KİMSE YOK

Fatma Kaplan Hürriyet’in belediye başkanlığı için atanması durumunda örgütler Hürriyet için çalışır mı? Sorusunu yanıtlayan Çakar, “Meyve veren ağaç taşlanır. Fatma hanım çalışmalarıyla ön plana çıkan bir insan. Fatma hanım başta insana nasıl dokunması gerektiğini biliyor. Kendisinin kavgalı olduğu kimse yoktur. Biz kim aday olursa olsun canla başla mücadele edeceğiz. Bizim 2 adayımız var. Biz bu 2 adayın ismini Ankara’ya götüreceğiz. 2 adaylı temayül isteyeceğiz. Ama Ankara tek adaya düşürmek isteyebilir” diye konuştu. Selin BECER

Bugün 12:11 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Körfez Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
İYİ Parti'de ilçe başkanları kesinleşti mask
İYİ Parti'de ilçe başkanları kesinleşti
MHP'de 36 mahalle başkanı görevden alındı! mask
MHP'de 36 mahalle başkanı görevden alındı!
Saadet Partili Cihangir İslam hakkında soruşturma açıldı mask
Saadet Partili Cihangir İslam hakkında soruşturma açıldı
AKP'de yarın BÜYÜK GÜN! mask
AKP'de yarın BÜYÜK GÜN!
Hürriyet, G20 Zirve Toplantısı için Arjantin'de mask
Hürriyet, G20 Zirve Toplantısı için Arjantin'de
Ali Korkmaz’dan sürpriz Ankara çıkarması mask
Ali Korkmaz’dan sürpriz Ankara çıkarması
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de bir firma iflas etti! mask
Kocaeli'de bir firma iflas etti!
O okul müdürü İSTİFA ETTİ! mask
O okul müdürü İSTİFA ETTİ!
Çay ocağı işletmecisi İNTİHAR ETTİ! mask
Çay ocağı işletmecisi İNTİHAR ETTİ!
6 Kasım'da Kocaeli genelinde sirenler çalacak! mask
6 Kasım'da Kocaeli genelinde sirenler çalacak!
Evlendiği kadın 10 yıllık evli çıktı! Milli gelin çağrısında bulundu! mask
Evlendiği kadın 10 yıllık evli çıktı! Milli gelin çağrısında bulundu!
Cedit’te anlaşma tamam! 1479 konut yapılacak mask
Cedit’te anlaşma tamam! 1479 konut yapılacak

GALERİ

Kirası yüksek diye karakolu KAPATTILAR! mask
Kirası yüksek diye karakolu KAPATTILAR!
Mahmut Usta'dan örnek davranış! Bulabilmek için seferber oldular mask
Mahmut Usta'dan örnek davranış! Bulabilmek için seferber oldular
Hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı mask
Hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı
Gebze'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı mask
Gebze'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
TEM’de karton yüklü TIR alev alev yandı, trafik kilitlendi mask
TEM’de karton yüklü TIR alev alev yandı, trafik kilitlendi
Gebze’de 2 TIR ile 1 otomobil birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı mask
Gebze’de 2 TIR ile 1 otomobil birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL