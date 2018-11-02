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Eryarsoy, 9 kişinin ismini Genel Merkeze sundu

AKP'de ilçe başkanlarının belediye başkanlığı adaylığına izin verilip verilmeyeceği konuşulurken, İl Başkanı Abdullah Eryarsoy aralarında Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt’ün de yer aldığı 9 kişilik listeyi Ankara’ya taşıdı.

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AKP'de ilçe başkanlarının belediye başkanlığı adaylığına izin verilip verilmeyeceği konuşulurken, İl Başkanı Abdullah Eryarsoy aralarında Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt’ün de yer aldığı 9 kişilik listeyi Ankara’ya taşıdı. Genel Merkez’e giden listede Söğüt’ün yanı sıra İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp, Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman, Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, Derince İlçe Başkanı İbrahim Şirin, Çayırova İlçe Başkanı Ali Osman Gür, Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut ve Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez’in adlarının yer aldığı belirtildi.

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