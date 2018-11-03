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Lider İlimtepe FK zorlu maça çıkıyor

Kocaeli Amatör Süper Futbol Ligi B Grubu’nda lider olan, İlimtepespor 7’inci sırada küme düşme potasında potasında yer alan Bekirderespor ile Cephanelik Stadı’nda karşılaşacak.

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Kocaeli Amatör Süper Futbol Ligi B Grubu’nda lider olan, İlimtepespor 7’inci sırada küme düşme potasında potasında yer alan Bekirderespor ile Cephanelik Stadı’nda karşılaşacak. İkinci sırada ise Kartepe Suadiyespor, 5’inci sırada bulunan Sırrıpaşa FK’yı Sinan Sipahi Stadı’nda konuk edecek. Üçüncü sırada bir maç eksiği bulunan 9 puanlı Değirmenderespor ise Hidropaks Tayfun ile evinde karşılaşacak. 4’üncü sırada yer alan Kartepe Belediye ise son sırada bir puanda bulunan Kandıra GB Belediyespor ile Arslanbey’de puan mücadelesi verecek.

7.HAFTANIN MAÇLARI (BUGÜN):

KARTEPE BLD.-KANDIRA B.    17.00   ARSLANBEY STADI

BEKİRDERE-İLİMTEPE FK        14.00   CEPHANELİK STADI

KAR.SUADİYE-SIRRIPAŞA        15.00   S.SİPAHİ(SUADİYE)

DEĞİRMENDERE-H.TAYFUN  17.00   D.DERE STADI

Bugün 00:30 TSİ - Spor

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