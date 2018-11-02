Rakibi, İzmit MAP Şenerspor Lig’den çekildiği için maçı hükmen 3-0 kazanacak ve puanı 17’ye çıkaracak ekip, liderliğini sürdürecek. İkinci sırada 13 puanda olan Bekirpaşa Başaran ise zorlu deplasmana gidecek. 8’inci sırada ve 4 puanı bulunan, küme düşme potasındaki Bahçecik’te sahaya çıkacak. 12 puanla Kullarspor, evinde 4’üncü sırada 12 puanı bulunan Gebze Denizliköyü’nü konuk edecek. 11 puanda yer alan 5’inci sıradaki Uzuntarla, 7’inci sırada bulunan Hisareynspor’a konuk olacak. Bu zorlu karşılaşma Hisareyn Stadı’nda oynanacak. 6’ıncı sırada 8 puanı bulunan Kocaeli 1937 Sekaspor ise M.Ali Kağıtçı’da, 9’ncu sırada 4 puanlı Çamçukurspor’u ağırlayacak.
Bugün 12:20 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:22 TSİ )
Lider Dilovası hükmen zirvede
1. Küme Futbol Ligi B Grubu’nda 14 puanla lider olan Dilovası Belediyespor, bu haftayı bay geçirecek.
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Bugün 12:20 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz