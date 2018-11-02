Lider Seka Doğanspor Kirazpınar’ı ağırlıyor

İkinci sırada 12 puanda yer alan Tavşancılspor, evinde, Salih gün Stadı’nda 4’üncü sırada 9 puanla zirveyi zorlayan İzmit Sanayispor’u ağırlayacak. 10 puanda yer alan üçüncü sıradaki Yuvacıkspor, 7’inci sırada ve 6 puanda yer alan Uzunçiftlikspor’u konuk edecek. Karşılaşma Ş.Binbaşı Arslan Kulaksız Skadı’da oynanacak. Bu sezon istediği sonuçları bir türlü alamayan Alikahya, 4 puanla alt sıralarda küme düşme potasında yer alıyor. M.Ali Kağıtçı’daki maçta, son sırada ve 2 puanı bulunan Gölcük Asarköy ile karşılaşacak. Sezon başından itibaren ise adeta galibiyete hasret kalan Bağçeşmespor, alt sıralardan kurtulmak istiyor. Bağçeşme, 5’inci sırada, 8 puanla Play Off için mücadele eden Körfez Esenspor ile zorlu maça çıkacak.
6.HAFTA PROGRAMI (YARIN):
SEKA DOĞAN-G.KİRAZPINAR 17.00 KAVAKLI STADI
TAVŞANCIL-İZMİT SANAYİ 17.00 S.GÜN(TANŞANCIL)
ALİKAHYA BLD.-G. ASARKÖY 17.00 MEHMET ALİ KAĞITÇI
BAĞÇEŞME-KÖRFEZ ESEN 19.00 MEHMET ALİ KAĞITÇI
YUVACIKSPOR-UZUNÇİFTLİK 17.00 Ş.BNB.ARSLAN KULAKSIZ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz