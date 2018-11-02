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Borçları Karabacak ödesin!

Darıca GB’nde A.Ş. olmanın sıkıntısı yaşanıyor.

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3 haftadır para almayan futbolcular, önceki günkü idmana çıkmadı, kazan kaldırdı. Teknik patron Oktay Derelioğlu ile resmi sözleşme yapılamıyor, mevcut yönetim siyasi davranarak, “Borçları Şükrü Karabacak ödesin” diyor.

KAZAN KALDIRDILAR

Tarihi kulüp Darıca Gençlerbirliği de, Kocaeli Birlikspor’un ‘AŞ.’ olma süreci ve sonraki yaşadığı süreci yaşıyor. Geçen sezon 3.Lig’de şampiyon olan ve bu sezon 2.Lig Kırmızı Grup’a yükselen takım, lige kötü bir başlangıç yaptıktan sonra, teknik adam değişikliğine gitti ve kupada da 5. Tura yükselirken, son 3 maçta sürekli puan kazandı. Ancak bu başarı karşılıksız kaldı.

KARAMACAK SORUMLU

Önceki günkü idmana çıkmayan ftuolçuhar “3 haftadır tek kuruş alamadık” erken kulübsün Almazığlı patronları ise, eski başkan ve Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ı suçlayarak “Bu borcu Karabacak ödesin” deyip, kapıları kapadı. Tıpkı Sait Maden’in, Körfez Birlikspor’da yaptığına benzeyen davranışı Elazığlı iş insanı Darıca’da sergilerken, Sarı Yeşilli kulüp te aynı sona doğru gidiyor.

DERELİOĞLU SAHAYA GİREMİYOR

Bu arada takımın başına getirilen ancak resim sözleşme yapılamayan, eski teknik adamların sözleşmeyi feshetmemesi nedeniyle zorluk yaşayan Darıca GB’nin yönetimi ile teknik adamı Oktay Dreelioğlu başarılı maçlara rağmen henüz resim olara sahaya giramiyor. Derelioğlu, riske giriyor ve yönetici artıyla görev yapıyor. Bu da beraberinde ceza riskini getiriyor. Hatta takımın hükmen yenilgi alması bile söz konusu olabilecek. Kısacası Darıca son derece karışık bir vaziyette bulunuyor.

Bugün 17:00 TSİ - Spor

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