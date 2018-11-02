Akademi Üniversiteliler Eskişehir’i gezdi

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde üniversite öğrencilerine yönelik hizmet veren Akademi Üniversite Birimi, Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenim gören 92 öğrenciyle birlikte Eskişehir’e gezi düzenlendi. Tanışma ve kaynaşma amacıyla düzenlenen gezide gençler, Sazova Parkı, Odunpazarı Tarihi Evleri, Hayvanat Bahçesi, Minyatür Park, Masal Şatosu ve Kültür Park’ı gezdiler. Gençler, Eskişehir’in tarihi ve turistlik dokusunu yakından inceleme fırsatı buldular.

HER AY DÜZENLENECEK

Bu kapsamda Eskişehir ile başlayan kültür gezileri düzenli olarak her ay devam edecek. Üniversiteden gezi için Akademi Üniversiteye başvuran öğrenciler Çanakkale, Bolu, Bursa, Edirne, Bilecik, Ankara illerini gezecek. Sürekli olarak devam edecek olan gezilerde öğrenciler için Kasım ayında Karabük Safranbolu’ya gezi düzenlenecek.