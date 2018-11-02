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Bugün 12:27 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 12:29 TSİ )

İzmit Belediyesi’nden iki önemli eğitim

İzmit Belediyesi çalışanlarına, işyerinde ve sosyal yaşamda uygulanması gereken ‘sosyal davranış kuralları ve nezaket’ konulu eğitim verildi.

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İzmit Belediyesi, personelini daha kalifiye yetiştirmek adına gerçekleştirdiği eğitim programlarını sürdürüyor. Belediye son olarak bünyesinde çalışan isimlere, işyerinde ve sosyal yaşamda uygulanması gereken ‘sosyal davranış kuralları ve nezaket’ konulu eğitim verdi. İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nce organize edilen eğitim, İzgören Akademi eğitmenlerinden Volkan Karaca tarafından personele aktarıldı. Kurumsal temsilin en önemli boyutunu oluşturan soysal davranış kuralları ile ilgili çalışanların bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen eğitime belediyenin çeşitli müdürlüklerinde görevli 25 personelin katıldı. Eğitimde, sosyal davranış kurallarının toplumsal kesimleri ve grupları birbirinden ayırma, hayatı kolaylaştırma, ilişkileri düzenleme işlevi, bu kurallara uyulmasının nezaket açısından gereklilik olduğu, sosyal davranış kurallarının kanunlardan daha etkili bir yaptırım gücü olduğu, bunun da insanlardaki beğenilme, sevilme, sayılma, itibar görme isteği olduğu anlatıldı.

Bugün 12:27 TSİ - Eğitim

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