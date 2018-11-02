Besime ve Muhammet dünya evine girdi

Kartepe esnaflarından Mehmet Ersoy ile Ayşe Ersoy’un yakışıklı oğulları Muhammet Ersoy, yine Kartepe’de ikamet eden emekli Naime- Fesih Er çiftinin güzel kızları Besime ile dillere destan bir düğünle evlendi. Necip Fazıl Kısakürek Düğün Salonu’nda evlenen çiftlerin düğününe Ağrı, Yozgat, İstanbul, Bursa ve Yalova’dan yüzlerce davetli katıldı.

KAPIDA KARŞILADILAR

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden düğün için Kartepe’ye gelen yüzlerce davetli, Ersoy ve Er aileleri tarafından Necip Fazıl Kısakürek Düğün Salonu girişinde karşılandı. Oldukça samimi bir şekilde misafirlerini karşılayan her iki taraf, katılımcılar tarafından tam not aldı. Besime ve Muhammet, gece boyunca tebrikleri kabul ederek sahnedeki eğlenceye ortak oldu.