Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:29 TSİ- Yaşam ( G : Bugün 12:31 TSİ )

Besime ve Muhammet dünya evine girdi

Kartepeli Ayşe-Mehmet Ersoy çiftinin oğulları Muhammet, yine Kartepe’de ikamet eden Naime-Fesih Er çiftinin güzel kızları Besime ile dillere destek bir düğünle evlendi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kartepe esnaflarından Mehmet Ersoy ile Ayşe Ersoy’un yakışıklı oğulları Muhammet Ersoy, yine Kartepe’de ikamet eden emekli Naime- Fesih Er çiftinin güzel kızları Besime ile dillere destan bir düğünle evlendi. Necip Fazıl Kısakürek Düğün Salonu’nda evlenen çiftlerin düğününe Ağrı, Yozgat, İstanbul, Bursa ve Yalova’dan yüzlerce davetli katıldı.

KAPIDA KARŞILADILAR

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden düğün için Kartepe’ye gelen yüzlerce davetli, Ersoy ve Er aileleri tarafından Necip Fazıl Kısakürek Düğün Salonu girişinde karşılandı. Oldukça samimi bir şekilde misafirlerini karşılayan her iki taraf, katılımcılar tarafından tam not aldı. Besime ve Muhammet, gece boyunca tebrikleri kabul ederek sahnedeki eğlenceye ortak oldu.

Bugün 12:29 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Körfez Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? mask
Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek?
Baro seçimleri bugün başlıyor mask
Baro seçimleri bugün başlıyor
Hüseyin Demirelli oğlunu evlendirdi mask
Hüseyin Demirelli oğlunu evlendirdi
Başkan Üzülmez asker uğurladı mask
Başkan Üzülmez asker uğurladı
Bingöl tanıtım günlerinde Alişan rüzgârı mask
Bingöl tanıtım günlerinde Alişan rüzgârı
Trabzonlu kadınlar baloda buluştu mask
Trabzonlu kadınlar baloda buluştu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de bir firma iflas etti! mask
Kocaeli'de bir firma iflas etti!
O okul müdürü İSTİFA ETTİ! mask
O okul müdürü İSTİFA ETTİ!
Çay ocağı işletmecisi İNTİHAR ETTİ! mask
Çay ocağı işletmecisi İNTİHAR ETTİ!
6 Kasım'da Kocaeli genelinde sirenler çalacak! mask
6 Kasım'da Kocaeli genelinde sirenler çalacak!
Evlendiği kadın 10 yıllık evli çıktı! Milli gelin çağrısında bulundu! mask
Evlendiği kadın 10 yıllık evli çıktı! Milli gelin çağrısında bulundu!
Cedit’te anlaşma tamam! 1479 konut yapılacak mask
Cedit’te anlaşma tamam! 1479 konut yapılacak

GALERİ

Kirası yüksek diye karakolu KAPATTILAR! mask
Kirası yüksek diye karakolu KAPATTILAR!
Mahmut Usta'dan örnek davranış! Bulabilmek için seferber oldular mask
Mahmut Usta'dan örnek davranış! Bulabilmek için seferber oldular
Hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı mask
Hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı
Gebze'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı mask
Gebze'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
TEM’de karton yüklü TIR alev alev yandı, trafik kilitlendi mask
TEM’de karton yüklü TIR alev alev yandı, trafik kilitlendi
Gebze’de 2 TIR ile 1 otomobil birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı mask
Gebze’de 2 TIR ile 1 otomobil birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL