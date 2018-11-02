Atla Terapi Merkezi vatandaşları bekliyor

Kartepe Belediyesi tarafından hayata geçirilen Atla Terapi Merkezi, engellilerin ailelerine umut oluyor. Kartepe Belediyesi otizmli, fiziksel ve zihinsel engelli çocuklara at üzerinde tedavi olarak bilinen ‘Hipoterapi’ yöntemi ile rehabilitasyon hizmeti sunuyor. Tedavi sayesinde fiziksel engelli ve otizmli çocukların duruş, denge, konsantrasyon ve kas kontrolü geliştirilerek, yürüme yetenekleri artırılıyor. Atla Terapi Merkezi’nde ayrıca sosyal binicilik yapmak isteyenlere de hizmet veriliyor.