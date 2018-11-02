Kartepe Belediyesi tarafından hayata geçirilen Atla Terapi Merkezi, engellilerin ailelerine umut oluyor. Kartepe Belediyesi otizmli, fiziksel ve zihinsel engelli çocuklara at üzerinde tedavi olarak bilinen ‘Hipoterapi’ yöntemi ile rehabilitasyon hizmeti sunuyor. Tedavi sayesinde fiziksel engelli ve otizmli çocukların duruş, denge, konsantrasyon ve kas kontrolü geliştirilerek, yürüme yetenekleri artırılıyor. Atla Terapi Merkezi’nde ayrıca sosyal binicilik yapmak isteyenlere de hizmet veriliyor.
Bugün 12:30 TSİ- Sağlık ( Güncelleme : Bugün 12:31 TSİ )
Atla Terapi Merkezi vatandaşları bekliyor
Kartepe Belediyesi ile MARKA işbirliğinde hayata geçirilen Atla Terapi Merkezi engelli ailelerin ikinci adresi oldu.
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Bugün 12:30 TSİ - Sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz