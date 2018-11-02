Türkiye’de birçok belediye tarafından örnek alınarak uygulanan Alo Evlat Birimi, hane ziyaretlerine devam ediyor. Kurulduğundan bu yana Kartepeli büyüklerine 7/24 hizmet veren Alo Evlat ekibi, zor durumda olan ilçe sakinlerine destek veriyor. Alo Evlat ekibi son olarak Kocaelispor taraftarının yakından tanıdığı, Ahmet Cemal Ümit’i ziyaret etti. Alo Evlat ekibi tarafından evi yapılan Cemal Ümit, evini gönül verdiği Kocaelispor’un renkleri olan yeşil-siyah boyanması isteği yerine getirildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonrasında Cemal ağabey sıcak yuvasına kavuştu.
Bugün 12:30 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:32 TSİ )
Alo Evlat ekibinden Cemal Ümit’e ziyaret
Alo Evlat ekibi, kentin simge isimlerinden fanatik Kocaelispor taraftarı Ahmet Cemal Ümit’i ziyaret ettiler.
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Bugün 12:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz