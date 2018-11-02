Deniz bebek ‘Umut’ oldu

Gölcük ilçesi Değirmendere Yukarı Mahallesi’nde oturan Öznur-Ufuk Arslantaş çiftinin üçüncü çocukları Deniz bebek, Özel Aile Konak Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Numan Ulay tarafından sezeryan ile dünyaya getirildi. Henüz anne karnında 25 haftalık iken ‘diyafragma hernisi’ teşhisi koyulan Deniz bebek, doğum sonrası Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve aynı zamanda Yeni Doğan Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Müjgan Gökduman ve Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ayten Başak Kılıç’ın teşhisi doğrulaması sonrası hemen ameliyata alındı.

5 BİN DOĞUMDA BİR GÖRÜLÜYOR

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ayten Başak Kılıç, bu hastalığın 5 bin doğumda bir görüldüğünü ve anında teşhis konulmadığı takdirde ölüm riskinin yüksek olduğunu söyledi. Kılıç, “Çok nadir görülen bir hastalık. Bu hastalarımızın yüzde 67’sini doğar doğmaz ne yazık ki kaybediyoruz. Çok şükür ki, biz bu müdahaleyi Deniz bebeğe zamanında yaptık. Durumu şu an çok iyi. Bu ameliyatı yapmasaydık hastamızı kesinlikle kaybederdik. Başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik ve ekip olarak gururluyuz” dedi.