Büyükşehir personeline ‘Toplam Kalite’ eğitimi

Büyükşehir Belediyesi hizmet içi eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Kurumsal Gelişim Dairesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından organize edilen “Toplam Kalite Eğitimleri” başladı. Toplam Kalite Eğitiminin, ilk aşamada; Fen İşleri, Ulaşım, Etüt ve Projeler Daireleri personellerine verilmesi planlanan eğitimler, ilerleyen dönemlerde tüm kurum çalışanlarına verilecek. 7 Hafta sürecek eğitimde; Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemi, İç Tetkik Eğitimi ve Risk Tabanlı Proses Eğitimi konuları işlenecek.