Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:33 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 12:35 TSİ )

Büyükşehir personeline ‘Toplam Kalite’ eğitimi

Türk Standartları Enstitüsü Marmara Temsilciliği tarafından Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik TS EN ISO 900l Kalite Yönetim Sistemi eğitimi başladı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Büyükşehir Belediyesi hizmet içi eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Kurumsal Gelişim Dairesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından organize edilen “Toplam Kalite Eğitimleri” başladı. Toplam Kalite Eğitiminin, ilk aşamada; Fen İşleri, Ulaşım, Etüt ve Projeler Daireleri personellerine verilmesi planlanan eğitimler, ilerleyen dönemlerde tüm kurum çalışanlarına verilecek. 7 Hafta sürecek eğitimde; Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemi, İç Tetkik Eğitimi ve Risk Tabanlı Proses Eğitimi konuları işlenecek.

Bugün 12:33 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Körfez Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Hukuk fakültesi Körfez'e taşınacak mask
Hukuk fakültesi Körfez'e taşınacak
KPSS için ek seferler mask
KPSS için ek seferler
Seymen Koleji Bulut’u ağırladı mask
Seymen Koleji Bulut’u ağırladı
Bahçeşehir Koleji farkındalık yaratıyor mask
Bahçeşehir Koleji farkındalık yaratıyor
İzmit Belediyesi’nden iki önemli eğitim mask
İzmit Belediyesi’nden iki önemli eğitim
Büyükşehir personeline ‘Toplam Kalite’ eğitimi mask
Büyükşehir personeline ‘Toplam Kalite’ eğitimi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de bir firma iflas etti! mask
Kocaeli'de bir firma iflas etti!
O okul müdürü İSTİFA ETTİ! mask
O okul müdürü İSTİFA ETTİ!
Çay ocağı işletmecisi İNTİHAR ETTİ! mask
Çay ocağı işletmecisi İNTİHAR ETTİ!
6 Kasım'da Kocaeli genelinde sirenler çalacak! mask
6 Kasım'da Kocaeli genelinde sirenler çalacak!
Evlendiği kadın 10 yıllık evli çıktı! Milli gelin çağrısında bulundu! mask
Evlendiği kadın 10 yıllık evli çıktı! Milli gelin çağrısında bulundu!
Cedit’te anlaşma tamam! 1479 konut yapılacak mask
Cedit’te anlaşma tamam! 1479 konut yapılacak

GALERİ

Kirası yüksek diye karakolu KAPATTILAR! mask
Kirası yüksek diye karakolu KAPATTILAR!
Mahmut Usta'dan örnek davranış! Bulabilmek için seferber oldular mask
Mahmut Usta'dan örnek davranış! Bulabilmek için seferber oldular
Hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı mask
Hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı
Gebze'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı mask
Gebze'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
TEM’de karton yüklü TIR alev alev yandı, trafik kilitlendi mask
TEM’de karton yüklü TIR alev alev yandı, trafik kilitlendi
Gebze’de 2 TIR ile 1 otomobil birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı mask
Gebze’de 2 TIR ile 1 otomobil birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL