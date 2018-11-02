Büyükşehir Belediyesi hizmet içi eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Kurumsal Gelişim Dairesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından organize edilen “Toplam Kalite Eğitimleri” başladı. Toplam Kalite Eğitiminin, ilk aşamada; Fen İşleri, Ulaşım, Etüt ve Projeler Daireleri personellerine verilmesi planlanan eğitimler, ilerleyen dönemlerde tüm kurum çalışanlarına verilecek. 7 Hafta sürecek eğitimde; Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemi, İç Tetkik Eğitimi ve Risk Tabanlı Proses Eğitimi konuları işlenecek.
Bugün 12:33 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 12:35 TSİ )
Büyükşehir personeline ‘Toplam Kalite’ eğitimi
Türk Standartları Enstitüsü Marmara Temsilciliği tarafından Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik TS EN ISO 900l Kalite Yönetim Sistemi eğitimi başladı.
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Bugün 12:33 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz