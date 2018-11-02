İzmit'teki asker uğurlama konvoylarında 10 silah ele geçirildi

Ülke genelinde silahlı sevince dur demek için alınan tedbirlere ve arttırılan cezalara rağmen, hala bazı vatandaşların düğün, asker eğlencesi ve maç sonrası silahlarına sarılmaları nedeniyle kolluk kuvvetleri denetimlerini daha da sıklaştırdı. Bu kapsamda önceki akşam İzmit İlçesinde yapılan denetimler sırasında, havaya ateş açtıkları belirlenen bir asker uğurlama konvoyu takibe alınarak durduruldu. Konvoyda bulunan araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, havaya ateş açtıkları tespit edilen 9 kişiden kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Konvoylara sıkı takip

Asker uğurlama konvoyunda kurusıkı tabancalar ile havaya ateş açtıkları tespit edilen Y.G. (22), A.O.A. (24), D.C.T. (21), E.A. (20), E.A (21), E.K.M. (19), T.G. (30),E.D. (25) ve A.M. (21) isimli şahıslar Bekirpaşa Polis Merkezine götürülerek haklarında idari işlem yapıldı. Öte yandan aynı kapsamda yapılan uygulamalar sırasında vatandaşlardan gelen havaya ateş açılması ihbarı üzerine harekete geçen Devriye Ekipler Amirliği durdurduğu araçta yapmış olduğu kontrollerde M.G. (23) isimli şahıstan kurusıkı tabanca ele geçirdi. Devriye ekiplerinin İzmit Eski İstanbul Yolu üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurduğu E.G.(34) isimli şahıstan ise ruhsatsız silah ve silaha ait mermiler ele geçirildi.

Kurallara uymayanları ihbar edin

Bu şahıslarda haklarında idari işlem yapılmak üzere Bekirpaşa Polis Merkezine sevk edildi. Ayrıca yapılan denetimlerde trafiği tehlikeye sokacak şekilde drift yapan ve makas atanlar ile araçlarına abart eksoz taktırdıkları belirlenen 9 kişi hakkında da kabahatler kanunundan işlem yapıldı. Öte yandan emniyet yetkilileri vatandaşları daha duyarlı olmaları hem kendi hem de başkalarının can güvenlikleri için havaya ateş açmamaları ve trafikte drift ile makas atma gibi hareketlerden kaçınmaları, bu tür durumlar ile karşılaşan vatandaşların polis veya jandarmaya ihbarda bulunmasını istedi. Nuri AKÇAHARMAN