DTO’da kıdemli üyelere vefa

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesi’nin ekim ayı meclis toplantısı önceki gün gerçekleşti. Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can ile Gemi Mühendisleri Odası (GMO) Başkanı Salih Bostancı’nın katıldığı toplantıda DTO Şube Başkanı Vedat Doğusel, faaliyetler hakkında bilgi verdiği toplantıda kıdemli üyelere plaket takdim edildi.

KAYMAKAM KONUŞTU

Meclis başkanı Kürşat Bal başkanlığındaki mecliste üyeleri selamlayan Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, DTO’nun şubeleşip ilçelerine taşınmasının doğru bir karar olduğunu söyledi. Denizler açısından zengin bir coğrafyada bulunduklarını belirten Kaymakam Can, “Bundan istifade etmemiz gereken daha çok yol var. DTO bu eksiklerin giderilmesinde önemli rol oynayacaktır” dedi.

EKİM AYI DOLU GEÇTİ

GMO Başkanı Salih Bostancı ise yaptığı konuşmada, meclis üyelerine odalarını tanıttı ve yapısı hakkında bilgi verdi. Ayrıca DTO’nun Kocaeli’de kurumsal bir yapıya kavuşmasının kendileri açısından da önemli olduğunu kaydetti. Mecliste daha sonra konuşan DTO Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel ekim ayında yapılan programları anlattı. Doğusel, “Genel merkez yönetim ve meclis toplantısına İstanbul dışından şubemizin ev sahipliği yapması önemliydi” dedi.

SEKTÖR BÜYÜKLERİNE PLAKET

Düzenlenen meclis toplantısında meslekte 40 yıl ve üstü kıdemli sektör temsilcileri Nurettin Aslan, Erdal Uzman ve Fahir Tuncer ile katılımından dolayı GMO Başkanı Salih Bostancı’ya plaket verildi. Erdal Uzman, Başkan Doğusel ve ekibini genel kurul sonrası daha yakından tanıdığını belirterek, “Yönetimimiz kısa sürede önemli işler başardılar. Bu tempo içinde bizleri de hatırlaması anlamlı oldu” dedi. DTO’nun bir sonraki toplantısının 27 Kasım Salı günü yapılacağı duyuruldu.