Dış ticaret açığı geriledi

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ekim ayı geçici dış ticaret verilerine göre; ihracatın yüzde 13.1 artarak 15.7 milyar dolar, ithalatın da yüzde 23.5 azalarak 16.3 milyar dolar olarak gerçekleştiği duyuruldu. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ise ilimizden yapılan ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29.7 artarak 816 milyon 570 bin dolar, ithalat ise yüzde 25.1 artarak 1 milyar 229 milyon 597 bin dolar olarak gerçekleşti.

İHRACAT ARTIŞ OLUMLU

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ekim ayında ihracatın tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaşarak tarihi rekor kırmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Yapılan yazılı açıklama ile ihracat performansının olumlu olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

İÇ PİYASA CANLANDI

“Ekimde ihracatın tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaşarak tarihi rekor kırdığını memnuniyetle görüyoruz. Dış ticaretteki bu olumlu performansın sürmesini bekliyoruz. Döviz kurlarının etkisi hem ihracat hem ithalatta kendini gösteriyor. Kurun yükselmesi nedeniyle ihracatta çok olumlu bir ivmelenme var. İthalatın da bu kadar hızlı gerilemesinin kurlara bağlı olduğunu düşünüyoruz. Hammadde dışında ara mamul ürünleri pahalı olduğundan bu rakamlar bize üretimin iç piyasada yapıldığını ve oradan tedarik edildiğini gösteriyor.”

TİCARET AÇIĞI GERİLEDİ

Zeytinoğlu, dış ticaret açığındaki yüzde 93'lük iyileşmeye de değinerek, “Ekim ayında dış ticaret açığı 529 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığındaki bu gerilemenin, cari açığa da olumlu yansıyacağını göreceğiz. Önümüzdeki aylarda yıllık cari açıkta belirgin gerilemeler olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“PERFORMANS SÜRMELİ”

Yıllık ihracat rakamının da zirveye ulaştığına işaret eden Zeytinoğlu, bu dönemdeki dış ticaretin, 166.8 milyar dolarla bugüne kadar açıklanan en yüksek veri olduğunu dile getirdi. Zeytinoğlu, bunun yanında ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 96.7’ye yükseldiğine dikkati çekerek, bu performansın devam etmesini beklediklerini belirtti.