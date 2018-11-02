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Hyundai Assan’dan kış kampanyası

Hyundai Assan, 30 Kasım’a kadar sürecek kampanyada ücretsiz check-up yapıyor. Kampanya dahilinde, silecek süpürgesi, akü ve antifrizde yüzde 20 parça indirimi var.

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Satış ve satış sonrası hizmetleri ile dikkat çeken Hyundai, müşterileri için yeni bir kış servis kampanyası daha sunuyor. Hyundai’nin hayatı kolaylaştıran sadakat programı Blue Card, hem yetkili servislerde hem de farklı marka ortaklıkları ile 30 Kasım tarihine kadar özel bir kampanya ile sahiplerinin karşısına çıkıyor.

ÜCRETSİZ CHECK-UP

Tüm modellerine ücretsiz olarak check-up hizmeti veren Hyundai, silecek süpürgesi, akü ve antifrizde de yüzde 20 parça indirimi uyguluyor. Klima, lastik, fren, debriyaj, süspansiyon, egzoz başta olmak üzere 37 farklı noktadan yapılan ücretsiz check-up ve parça indirimi avantajlarının yanı sıra 4 adet lastik alımında da 140 liraya varan indirim yapılıyor. Ayrıca tüm Blue Card sahipleri, 750 lira ve üzeri bakım harcamalarında ise 100 lira değerinde alış veriş kartı da kazanmış oluyorlar.

Bugün 12:48 TSİ - Ekonomi

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