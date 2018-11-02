Kordsa’nın notu yükseldi

BİST Sürdürülebilirlik Endeksi, BİST 100 şirketlerinin bağımsız denetim kuruluşu tarafından uluslararası kriterlere göre incelenmesi ve sürdürülebilirlik performanslarının ölçümlenmesi sonucunda Borsa İstanbul tarafından oluşturuluyor. Tüm süreçlerinde sürdürülebilirlik bilinciyle hareket eden Kordsa, 2018-2019 döneminde de kurumsal sürdürülebilirlik performansı en üst düzeydeki 50 şirket arasında yerini aldı.

NOTU ORTA SEVİYEDE

Çevresel, sosyal, ekonomik etkilerini topladığı Sürdürülebilirlik Raporu’nun bu yıl dördüncüsünü yayımlayan Kordsa’nın BİST Sürdürülebilirlik Endeksindeki üçüncü yılı olacak. Çevresel yönetim kriterinde bu sene en üst seviye nota layık görülen Kordsa, çevresel raporlama kriterinde de notunu orta seviyeye yükseltti.