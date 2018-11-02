Sigortası ihalesine 4 firma katıldı

İzmit Belediyesi’ne ait 84 adet taşıt ve iş makinelerinin 2019 yılına ait karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk trafik sigorta poliçelerinin yenilenmesi ihalesine 4 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 155 bin 788 lira olan ihalede en düşük teklifi 114 985 lira ile Ankara Anonim Türk Sigorta, en yüksek teklifi ise 159 bin lira ile Tuna Sigorta verdi. İhale komisyonu teklifleri değerlendirip ihaleyi kazanan firmayı önümüzdeki günlerde açıklayacak.
FİRMA VE TEKLİFLER
Ankara Türk Sigorta 114.985 TL
Neza Sigorta 121.405 TL
Espo Sigorta 125.619 TL
Tuna Sigorta 159.000 TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz