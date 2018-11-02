Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:18 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:21 TSİ )

Kalbimiz de ruhumuz da sizinle birlikte!

Yarın (Pazar) deplasmandaCizrespor ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor’da çalışmalar dün Körfez Esentepe Stadı’nda yapılan antrenman ile sona erdi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yarın (Pazar) deplasmanda Cizrespor ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor’da çalışmalar dün Körfez Esentepe Stadı’nda yapılan antrenman ile sona erdi. Antrenmanda teknik adam Galip Gündoğdu, Rıza ile yakından ilgilenirken bu futbolcuya gol vuruşu yaptırdı. Böyle Rıza’nın Cizre maçında forvette, Hamza sağ açık, Süleyman sol açık, Sefa forvet arkası şeklinde maça başlanacağıkesinleşti.

GAZİBEY’DEN İKİ TEPSİ BAKLAVA

Cizre maçının taktiğinin çalışıldığı antrenmanı Kocaelispor Futbol Şube Sorumlusu Ceyhun Hoşdil,İlimtepe Futbol Kulübü Koordinatörü Metin Özkan, İlimtepe FK Antrenörü Hüseyin Aldırmaz, Körfezli iş adamı Haşmet Uçar ve Kocaelispor taraftarı da takip etti. Ramada Otel’in karşısında yer alan ve Mart ayından bu yana ilimizde faaliyet gösteren Gazibey Tatlıcısı sahibi Halit İşnel takıma iki tepsi baklava ikram etti.

ŞEHRİMİZ İÇİN, BİZİM İÇİN!

Antrenman sonunda Hodrimeydan Lideri Enver Güler “Daha önce de dedim. Bizim Cizre camiası ile halkı bir işimiz yok, olmaz da… Ama orada birkaç kendini bilmez manevi varlıklarımıza saldırdı. Bu maçta şehrimiz için, bizim için daha fazla mücadele edin. Belki orada değiliz ama kalbimiz, ruhumuz orada sizin ile olacak. İnşallah biz kazanırız. Hepinize başarılar diliyorum” dedi. Erdem ÖVÜÇ

Bugün 13:18 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Körfez Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Deniz bebek ‘Umut’ oldu mask
Deniz bebek ‘Umut’ oldu
Kalbimiz de ruhumuz da sizinle birlikte! mask
Kalbimiz de ruhumuz da sizinle birlikte!
Oktay bereketi mask
Oktay bereketi
Medipol Başakşehir'in konuğu Beşiktaş mask
Medipol Başakşehir'in konuğu Beşiktaş
Kocaeli'nin 12 dev adamı parkeye çıkıyor mask
Kocaeli'nin 12 dev adamı parkeye çıkıyor
Haydi bir tur daha!.. mask
Haydi bir tur daha!..
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de bir firma iflas etti! mask
Kocaeli'de bir firma iflas etti!
O okul müdürü İSTİFA ETTİ! mask
O okul müdürü İSTİFA ETTİ!
Çay ocağı işletmecisi İNTİHAR ETTİ! mask
Çay ocağı işletmecisi İNTİHAR ETTİ!
6 Kasım'da Kocaeli genelinde sirenler çalacak! mask
6 Kasım'da Kocaeli genelinde sirenler çalacak!
Evlendiği kadın 10 yıllık evli çıktı! Milli gelin çağrısında bulundu! mask
Evlendiği kadın 10 yıllık evli çıktı! Milli gelin çağrısında bulundu!
Cedit’te anlaşma tamam! 1479 konut yapılacak mask
Cedit’te anlaşma tamam! 1479 konut yapılacak

GALERİ

Kirası yüksek diye karakolu KAPATTILAR! mask
Kirası yüksek diye karakolu KAPATTILAR!
Mahmut Usta'dan örnek davranış! Bulabilmek için seferber oldular mask
Mahmut Usta'dan örnek davranış! Bulabilmek için seferber oldular
Hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı mask
Hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı
Gebze'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı mask
Gebze'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
TEM’de karton yüklü TIR alev alev yandı, trafik kilitlendi mask
TEM’de karton yüklü TIR alev alev yandı, trafik kilitlendi
Gebze’de 2 TIR ile 1 otomobil birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı mask
Gebze’de 2 TIR ile 1 otomobil birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL