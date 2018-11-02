Kalbimiz de ruhumuz da sizinle birlikte!

Yarın (Pazar) deplasmanda Cizrespor ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor’da çalışmalar dün Körfez Esentepe Stadı’nda yapılan antrenman ile sona erdi. Antrenmanda teknik adam Galip Gündoğdu, Rıza ile yakından ilgilenirken bu futbolcuya gol vuruşu yaptırdı. Böyle Rıza’nın Cizre maçında forvette, Hamza sağ açık, Süleyman sol açık, Sefa forvet arkası şeklinde maça başlanacağıkesinleşti.

GAZİBEY’DEN İKİ TEPSİ BAKLAVA

Cizre maçının taktiğinin çalışıldığı antrenmanı Kocaelispor Futbol Şube Sorumlusu Ceyhun Hoşdil,İlimtepe Futbol Kulübü Koordinatörü Metin Özkan, İlimtepe FK Antrenörü Hüseyin Aldırmaz, Körfezli iş adamı Haşmet Uçar ve Kocaelispor taraftarı da takip etti. Ramada Otel’in karşısında yer alan ve Mart ayından bu yana ilimizde faaliyet gösteren Gazibey Tatlıcısı sahibi Halit İşnel takıma iki tepsi baklava ikram etti.

ŞEHRİMİZ İÇİN, BİZİM İÇİN!

Antrenman sonunda Hodrimeydan Lideri Enver Güler “Daha önce de dedim. Bizim Cizre camiası ile halkı bir işimiz yok, olmaz da… Ama orada birkaç kendini bilmez manevi varlıklarımıza saldırdı. Bu maçta şehrimiz için, bizim için daha fazla mücadele edin. Belki orada değiliz ama kalbimiz, ruhumuz orada sizin ile olacak. İnşallah biz kazanırız. Hepinize başarılar diliyorum” dedi. Erdem ÖVÜÇ