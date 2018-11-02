Körfez MHP adayını tanıtıyor

MHP’nin ilimizdeki ilk belediye başkan adayı Körfez ilçede açıklanmıştı. Daha önce Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkanlığı’nı da yapan emekli eğitimci Azmi Cihat Hatipoğlu, partinin Körfez Belediye Başkan adayı olarak ilan edilmişti. MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu ve parti yöneticileri de adayları Hatipoğlu’nu ilçede tanıtabilmek için başladıkları ziyaretlerini sürdürüyor.

İLK ZİYARET KTO’YA

Geçtiğimiz günlerde ilçe genelinde çeşitli kurumlara konuk olan MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu ile başkan adayı Azmi Cihat Hatipoğlu, ilk olarak Körfez Ticaret Odası (KTO) Başkanı Recep Öztürk ile bir araya geldiler. Ekonomik ve siyasal gündemin ele alınarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan buluşma sırasında MHP’liler, Öztürk’e çalışmaları ve yerel seçimle ilgili görüşlerini aktardılar. Konukları ile yakından ilgilenen KTO Başkanı Recep Öztürk, ziyaret nedeniyle kendisine teşekkür etti.

“MESAİ İLE ÇALIŞMAYACAĞIZ”

MHP’liler daha sonra ise Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yahya Öztürk’ü makamında ziyaret etti. Oda binasında gerçekleşen buluşmada Başkan Öztürk, konukları ile yakından ilgilendi. Kendisine adaylığı ile ilgili olarak yöneltilen sorulara yanıt veren başkan adayı Azmi Cihat Hatipoğlu, “Mesai saatleri ile sınırlı kalan bir yönetim anlayışımız olmayacak. Her an halkın ulaşabileceği bir başkan olacağım” açıklamasında bulundu.