AKP’li kadınların istişareleri sürüyor

İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz’ın da katıldığı toplantılarda geçmiş yıllarda parti çalışmalarına katılarak emek veren AKP’li kadınlarla bir araya geliniyor, bu kişilerin görüş ve önerileri alınıyor.

VATAN VE MİLLET İÇİN

Üç ilçedeki toplantılarla kadınlara seslenen İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, “AK Parti döneminde kadınlar siyasette daha fazla temsiliyet hakkı kazandı. Geçirdiğimiz her seçimde beraber yol aldık ve başardık. Biz bu davaya vatan ve millet için sarıldık. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın desteği ile yolumuza daha çok çalışarak devam edeceğiz” dedi.