SP’nin hedefi büyük

Saadet Partisi Dilovası İlçe Başkanı Mustafa Türel ve yönetimi, ilçe genelirdeki sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. SP’li yöneticilerin son ziyareti Dilovası Giresunlular Derneği’ne oldu. Dernek başkanı Süleyman Ak ve yönetimi tarafından karşılanan ilçe başkanı Türel, yaklaşan yerel seçimin ilçe halkı tarafından iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“BİRLİKTE KARAR ALACAĞIZ”

Açıklamasında milli görüş belediyeciliği ile efsane hizmetler yapmak istediklerini dile getiren Türel, şöyle konuştu: “Hizmet edecek, şeffaf ve hesap verebilecek bir belediye başkanı seçmelisiniz, Yaşanabilir bir Dilovası hedefimiz var. Yeniden efsane hizmetler, Dilovası için birlikte karar almaya ve ilçeyi halkımızla birlikte yönetmeyi arzu ediyoruz” dedi.