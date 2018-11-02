İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı’nın da katıldığı toplantıda, mahalle başkanları ve birim sorumluları ile bir araya gelerek iletilen talepler dinleniyor. Son olarak Akpınar TOKİ, Cedit, Akçakoca, Tavşantepe, Kadıköy, Yenişehir, Hacıhızır, Bekirdere, Çukurbağ ve Mehmet Ali Paşa mahalleleri ile değerlendirme toplantıları yapıldığı kaydedildi. Toplantılarda yerel seçim süreci de ele alındı.
Bugün 13:23 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:24 TSİ )
Yazıcı, mahalle başkanlarını topladı
AKP İzmit İlçe Kadın Kolları yönetimi, mahalle temsilcileri ile başlayan toplantılarına devam ediyor.
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Bugün 13:23 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz