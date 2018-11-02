Yazıcı, mahalle başkanlarını topladı

İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı’nın da katıldığı toplantıda, mahalle başkanları ve birim sorumluları ile bir araya gelerek iletilen talepler dinleniyor. Son olarak Akpınar TOKİ, Cedit, Akçakoca, Tavşantepe, Kadıköy, Yenişehir, Hacıhızır, Bekirdere, Çukurbağ ve Mehmet Ali Paşa mahalleleri ile değerlendirme toplantıları yapıldığı kaydedildi. Toplantılarda yerel seçim süreci de ele alındı.