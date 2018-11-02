Andız ve beraberindeki partili gençler, önceki gün de Kartepe İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serhat Yalçın ve yönetimine konuk oldu. Yönetimini ziyaret ederek hem çalışmalar hakkında bilgi aldılar hem de yerel seçimlere yönelik ortak çalışma toplantısını gerçekleştirdiler. Toplantıda konuşan Andız, “Değişimi genç kardeşlerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Yerelde iktidar gençlerin elinden geçecek” dedi.
Bugün 13:24 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:25 TSİ )
Andız: Yerelde iktidar gençlerle mümkün
CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız ve yönetiminin ilçelere yönelik ziyaretleri sürüyor.
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Bugün 13:24 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz