Andız: Yerelde iktidar gençlerle mümkün

Andız ve beraberindeki partili gençler, önceki gün de Kartepe İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serhat Yalçın ve yönetimine konuk oldu. Yönetimini ziyaret ederek hem çalışmalar hakkında bilgi aldılar hem de yerel seçimlere yönelik ortak çalışma toplantısını gerçekleştirdiler. Toplantıda konuşan Andız, “Değişimi genç kardeşlerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Yerelde iktidar gençlerin elinden geçecek” dedi.