Sarıbay’dan harf devrimi açıklaması

Açıklamasında Osmanlıca’da kullanılan Arap harflerinin öğrenme zorluğu ve suistimale açık olduğunu belirten Sarıbay, Türkçe’nin Latin harflerindeki en uygun sesler ile birleştirilerek öğrenimi kolaylaştırılmış daha doğal bir yazım ve okunurluk elde edildiğini dile getirdi.

BİLGİ VE EĞİTİM EKSİKLİĞİ

Yeni Türk harflerinin 1 Kasım 1928 yılında TBMM’de kabul edildiğini ifade eden Sarıbay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Günümüzde harf devrimi ile ilgili çıkartılan ‘Bir gecede cahil kaldık’ gibi söylemler gerçeği yansıtmıyor. Bu söylemleri yayanların halkı sadece kişisel çıkarları için yanlış bilgi ile zehirlemek ve dilediğince yönlendirmek istediğini bilmekteyiz. Bir milletin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasındaki en büyük adımlardan biri bilgi ve eğitim eksikliğini giderebilmektir. Halkımızı bir gecede aydınlatan harf devriminin 90. yılını kutluyorum.”