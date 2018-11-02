KPSS için ek seferler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 4 Kasım 2018 Pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girecek adayların ulaşımında sorun yaşamaması için aynı gün ek seferler düzenleyecek. Bu kapsamda; 13, 210, 755, 255, 190, 435, 530 ve 10 numaralı hatlarda ek seferler uygulanacak.

YOĞUNLUĞA GÖRE

Saat 08.30’da 13 numaralı hat Alikahya- Yuvam Akarca- Dünya Bankası- Umuttepe güzergahında, 210 numaralı Kartepe- Alikahya- Bayındırlık- Umuttepe hattında ek sefer düzenleyecek. Ayrıca, 755 nolu Karamürsel- Umuttepe, 255 nolu Suadiye- Umuttepe ve 190 nolu Yukarı Hereke- İzmit Otogar hatları 08:15’te ek sefer koyacak. 435 nolu Çayırova- İzmit Otogar ve 530 nolu Darıca- İzmit Otogar hatları saat 08:00’de ek sefer düzenleyecek. 10 Numaralı Otogar- Umuttepe hattında ise saat 08:00 ile 09:30 arasında 15 dakikada bir araç kaldırılacak.

DENETİM EKİPLERİ

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Daire Başkanlığı denetim birimleri görev başında olacak. Özel halk otobüsleri de KPSS sınav saatlerinde yoğunluğa göre ilave seferler yapacak.