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Karamürselli 26 muhtar, İsmail Yıldırım'ı yeniden aday görmek istiyor

Karamürsel’in mahalle muhtarları dün bir araya gelerek yerel seçimler öncesinde ilginç bir açıklama yaptı. Muhtarlar, “İsmail Yıldırım’ı yeniden aday olarak görmek istiyoruz” dedi.

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Karamürsel’de 15 yıla yakın bir süredir belediye başkanlığı yapan İsmail Yıldırım’a ilçedeki mahalle muhtarlarından destek geldi. Dün bir araya gelen 26 mahalle muhtarı, Yerel seçimlerde İsmail Yıldırım’ı yeniden başkan adayı olarak görmek istediklerini dile getirdi. Muhtarlar ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderilmek üzere hazırladıkları mektubu da imzalayarak Ankara’ya gönderdi.

“YILDIRIM’I İSTİYORUZ”

Muhtarlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdıkları mektupta şu ifadelere yer verdi: “Karamürsel mahalle muhtarları olarak kendimizi şanslı hissetmekteyiz. Sorunlarımızda kendisine ulaşabildiğimiz, elindeki imkanlar dahilinde hizmet götürmeye çabalayan, halkımızın yanında olan bir belediye başkanına sahibiz. Partinizin yetkili kurullarının çalışmalarına, şahsınızın son kararına saygılıyız. Karamürselli muhtarlar olarak başkanımız İsmail Yıldırım’ın, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin belediye başkan adayı olmasını istiyoruz.”

MEKTUBU GÖNDERDİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderilmek üzere hazırlanan mektuba 27 mahalle muhtarından 26’sı imza atarken, açıklamada 17 mahalle muhtarı hazır bulundu. Karamürselli muhtarlar, daha sonra mektubu Karamürsel PTT’sinden Ankara’ya gönderdiler.

Mektubu imzalayan muhtarların isimleri:

4 TEMMUZ MAHALLESİ MUHTARI OSMAN GÜNAYDIN

AKÇAT MAHALLESİ MUHTARI BİLAL SAĞLAM

AVCIKÖY MAHALLESİ MUHTARI SELAHATTİN GÜREL

DEREKÖY MAHALLESİ MUHTARI ZEKİ BOMBA

EREĞLİ MAHALLESİ MUHTARI FEYZİ ÇITAK

FULACIK MAHALLESİ MUHTARI ÖMER CAN

HAYRİYE MAHALLESİ MUHTARI HÜSEYİN ÖZTÜRK

KADRİYE MAHALLESİ MUHTARI İSMAİL AKKANAT

KARAAHMETLİ MAHALLESİ MUHTARI RIDVAN DAĞLI

KARAPINAR MAHALLESİ MUHTARI RASİM GÜVENALTIN

KIZDERBENT MAHALLESİ MUHTARI MEHMET TÜRKKENT

NUSRETİYE MAHALLESİ MUHTARI MAHMUT YILMAZ

OLUKLU MAHALLESİ MUHTARI ADEM AKIN

OSMANİYE MAHALLESİ MUHTARI SELAMİ AKCEVİZ

PAZARKÖY MAHALLESİ MUHTARI AYDIN AKGÜN

SAFİYE MAHALLESİ MUHTARI NECMETTİN KARACAN

SEMETLER MAHALLESİ MUHTARI EMİN SOYGENİŞ

SENAİYE MAHALLESİ MUHTARI EYÜP İLHAN

SULUDERE MAHALLESİ MUHTARI MÜMTAZ ÇIKMIŞ

TAHTALI MAHALLESİ MUHTARI AYHAN ÇOK

TEPEKÖY MAHALLESİ MUHTARI RECEP KARABAŞ

YALAKDERE MAHALLESİ MUHTARI VELİ SÜLÜN

ÇAMDİBİ MAHALLESİ MUHTARI AHMET CAHİT ARICI

ÇAMÇUKUR MAHALLESİ MUHTARI RECEP VONAL

İHSANİYE MAHALLESİ MUHTARI ENVER GÜZEL

İNEBEYLİ MAHALLESİ MUHTARI HASAN AKGÜN

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Yorumlar

(1)
01

Hakan - en sonunda muhtarlarda açıktan açığa siyasetçi olmuşlarrr??

Yanıtla . 0Beğen 02 Kasım 14:31

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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