Karamürselli 26 muhtar, İsmail Yıldırım'ı yeniden aday görmek istiyor

Karamürsel’de 15 yıla yakın bir süredir belediye başkanlığı yapan İsmail Yıldırım’a ilçedeki mahalle muhtarlarından destek geldi. Dün bir araya gelen 26 mahalle muhtarı, Yerel seçimlerde İsmail Yıldırım’ı yeniden başkan adayı olarak görmek istediklerini dile getirdi. Muhtarlar ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderilmek üzere hazırladıkları mektubu da imzalayarak Ankara’ya gönderdi.
“YILDIRIM’I İSTİYORUZ”
Muhtarlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdıkları mektupta şu ifadelere yer verdi: “Karamürsel mahalle muhtarları olarak kendimizi şanslı hissetmekteyiz. Sorunlarımızda kendisine ulaşabildiğimiz, elindeki imkanlar dahilinde hizmet götürmeye çabalayan, halkımızın yanında olan bir belediye başkanına sahibiz. Partinizin yetkili kurullarının çalışmalarına, şahsınızın son kararına saygılıyız. Karamürselli muhtarlar olarak başkanımız İsmail Yıldırım’ın, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin belediye başkan adayı olmasını istiyoruz.”
MEKTUBU GÖNDERDİLER
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderilmek üzere hazırlanan mektuba 27 mahalle muhtarından 26’sı imza atarken, açıklamada 17 mahalle muhtarı hazır bulundu. Karamürselli muhtarlar, daha sonra mektubu Karamürsel PTT’sinden Ankara’ya gönderdiler.
Mektubu imzalayan muhtarların isimleri:
4 TEMMUZ MAHALLESİ MUHTARI OSMAN GÜNAYDIN
AKÇAT MAHALLESİ MUHTARI BİLAL SAĞLAM
AVCIKÖY MAHALLESİ MUHTARI SELAHATTİN GÜREL
DEREKÖY MAHALLESİ MUHTARI ZEKİ BOMBA
EREĞLİ MAHALLESİ MUHTARI FEYZİ ÇITAK
FULACIK MAHALLESİ MUHTARI ÖMER CAN
HAYRİYE MAHALLESİ MUHTARI HÜSEYİN ÖZTÜRK
KADRİYE MAHALLESİ MUHTARI İSMAİL AKKANAT
KARAAHMETLİ MAHALLESİ MUHTARI RIDVAN DAĞLI
KARAPINAR MAHALLESİ MUHTARI RASİM GÜVENALTIN
KIZDERBENT MAHALLESİ MUHTARI MEHMET TÜRKKENT
NUSRETİYE MAHALLESİ MUHTARI MAHMUT YILMAZ
OLUKLU MAHALLESİ MUHTARI ADEM AKIN
OSMANİYE MAHALLESİ MUHTARI SELAMİ AKCEVİZ
PAZARKÖY MAHALLESİ MUHTARI AYDIN AKGÜN
SAFİYE MAHALLESİ MUHTARI NECMETTİN KARACAN
SEMETLER MAHALLESİ MUHTARI EMİN SOYGENİŞ
SENAİYE MAHALLESİ MUHTARI EYÜP İLHAN
SULUDERE MAHALLESİ MUHTARI MÜMTAZ ÇIKMIŞ
TAHTALI MAHALLESİ MUHTARI AYHAN ÇOK
TEPEKÖY MAHALLESİ MUHTARI RECEP KARABAŞ
YALAKDERE MAHALLESİ MUHTARI VELİ SÜLÜN
ÇAMDİBİ MAHALLESİ MUHTARI AHMET CAHİT ARICI
ÇAMÇUKUR MAHALLESİ MUHTARI RECEP VONAL
İHSANİYE MAHALLESİ MUHTARI ENVER GÜZEL
İNEBEYLİ MAHALLESİ MUHTARI HASAN AKGÜN
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Hakan - en sonunda muhtarlarda açıktan açığa siyasetçi olmuşlarrr??
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.