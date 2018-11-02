Ayaz: Başiskele için çok çalışacağız

Geçtiğimiz ay, Başiskele Belediyesi’nin büyük destekleri sonrasında hizmete açılan Kullar Spor Kulübü Gençlik Eğitim Spor ve Kamp Merkezi’ni, başkan Hüseyin Ayaz ziyaret etti. Türkiye’de bir ilk olan tesisi gezen Ayaz’ı, Kullar Spor Başkanı Fahri Altıntaş ve yönetimi karşıladı. Oldukça sıcak bir ortamda geçen buluşmada tesisin eksiği olup olmadığını soran Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, gerekenlerin yerine getirilmesi konusunda yanındakilere talimat verdi.

“DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

Tesisin konferans salonunda sporcularla sıcak ve samimi sohbet gerçekleştirdi başkan Hüseyin Ayaz, yöneticilerin ve sporcuların isteklerini dinlerken, ilçeye yapılan ve yapılacak olan projeleri anlattı. Vatandaşlarla her zaman içe olmayı tercih ettiğini belirten Ayaz, Başiskele’yi daha yaşanılabilir konuma getirmek için çok daha fazla çalışacaklarını ifade etti. Tamamlanan ziyaretin arından ise Hüseyin Ayaz ve kulüp yöneticileri, toplu fotoğraf çektirdi.