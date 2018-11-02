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Bugün 14:13 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 14:14 TSİ )

Sağlık Müdürlüğü’nden ‘diyabet’ sempozyumu

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, diyabet hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla, ‘Diyabete Dokunan Eller Sempozyum’u düzenledi.

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İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Diyabete dokunan eller sempozyumu’’ düzenledi. Sempozyuma; Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, KOÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan, ilçe sağlık müdürleri, hastane başhekimleri, sağlık yöneticileri, Sakarya, Yalova ve Düzce’den idareciler, üniversite hastanelerinin  endokrin, dahiliye, acil tıp uzmanları, aile hekimleri ve asistanlar, diyabet, cerrahi, dahiliye hemşireleri ve diyetisyenler  ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

“PROFESYONEL ÇALIŞMALAR YAPILIYOR”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, “Hep beraber yine güzel bir sempozyumda birlikteyiz. İnşallah diyabet ile ilgili çok önemli bilgilerin paylaşılacağı karşılıklı istişare ve fikir alışverişinde bulunulacak olan bir sempozyumda beraberiz. Ülkemizde ve dünyada çok sayıda diyabet hastası bulunmakta. Bunların sebepleri ve çözüm yolları birazdan sempozyumda tartışılacak. Sempozyumumuzun bundan sonraki yapılacak çalışmalara da ışık tutmasını temenni ediyor katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkürlerimi ifade ediyorum” diye konuştu.

Bugün 14:13 TSİ - Sağlık

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