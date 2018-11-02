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Seymen Koleji Bulut’u ağırladı

Yazar Süleyman Bulut, önceki günlerde Seyman Koleji’ne konuk oldu. Yazdığı çocuk kitaplarıyla tanınan Bulut’a, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi

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Seymen Koleji’nde Cumhuriyetimizin 95. yılını kutlama etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Türk Dili ve Edebiyatı zümresinin geleneksel olarak düzenlediği yazar söyleşili kitap okuma etkinliğini bir kez daha çocuk kitaplarıyla tanıdığımız yazar Süleyman Bulut taçlandırdı. Okul konferans salonunda görsel bir sunumla gerçekleşen söyleşide Süleyman Bulut, Seymenli öğrencilerin daha önceden okuduğu ‘Nüktedan’ kitabı üzerine yoğunlaştı.

BULUT’A YOĞUN İLGİ

Öğrencilerin büyük sevgisi ve ilgisiyle karşılanan Süleyman Bulut, söyleşi sırasında Atatürk’ün nüktedanlığına örnekler verdi, az bilinen anılarını nasıl keşfettiğini anlattı. Sunumunun ardından öğrencilerin kitabıyla ilgili yönelttiği sorulara cevap verdi. Oldukça keyifli geçen söyleşi sonrasında kitabını imzalayan Süleyman Bulut, gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek ve Seymen Koleji öğrencilerine değerli bir anı bırakarak okuldan ayrıldı.

Bugün 14:13 TSİ - Eğitim

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