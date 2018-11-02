Emekli astsubaylar İSU yatırımlarını gezdi

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, hayata geçirdiği ve vatandaşa doğrudan hitap eden yatırımları vatandaşların yerinde görmesini sağlamak amacıyla sivil toplum örgütlerine yönelik gezi programları düzenliyor. Görev alanı içindeki tüm bölgelerde en son teknoloji ile hizmet veren kurum en son olarak Emekli Astsubaylar Derneği Gölcük Şubesi üyelerini ağırladı.

TESİSLERİ GEZDİLER

Emekli Astsubaylar Derneği Gölcük Şubesi üyeleri, İSU yetkilileri tarafından oldukça sıcak karşılandı. 25 kişilik dernek üyeleri ile ailelerinin katıldığı gezide katılımcılar ilk olarak İSU’nun önemli yatırımlarından olan ve bölgeye değer katmanın yanında bölgenin içme suyu ihtiyacını uzun yıllar karşılayacak kapasiteye sahip Kandıra Namazgah Barajı’nı görme imkanı buldular. Heyet daha sonrasında Kandıra Namazgah Barajı HES ve GES tesislerini inceledi.