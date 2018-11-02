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Bugün 14:15 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 14:16 TSİ )

Farabi Hastanesi bilgilendiriyor

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, çalışanlarının bilgilerini sürekli olarak güncel tutmaya devam ediyor.

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Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, çalışanlarının bilgilerini sürekli olarak güncel tutmaya devam ediyor. Hastanenin Dahiliye 2.Basamak Yoğun Bakım Ünitesi çalışanlarına Kardiyo, Pulmunar, Resüstasyon (CPR) Eğitimi verildi. CPR ( Kardiyopulmoner Resusitasyon ) nedir, hangi durumlarda yapılmaktadır, CPR daki hızın önemi, CPR’a ne zaman başlanacağı, neler yapılacağı, temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği konuları anlatıldı. Hastane personeline verilen bu bilgiler ışığında yeni bilgilerin öğrenilmesi ve eski bilgilerin pekiştirilmesi hedeflenmektedir. Eğitimi alan personeller verilen eğitimden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu eğitimin meslek hayatlarında her zaman işlerine yarayacakları bilgiler olduklarını belirttiler.

Bugün 14:15 TSİ - Sağlık

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