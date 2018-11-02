Hizmetin yanı sıra halkın istek ve görüşlerini almak için de sık sık esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştirdiklerini vurgulayan başkan Köken, “Yaptığımız ziyaretlerde belediyemizin hizmetlerini ve çalışma programını anlatıyoruz. Alışveriş yapan vatandaşımızla, sokaklardaki gençler ve çocuklarla da sohbet etmeyi ihmal etmiyoruz. İnsan odaklı hizmet üretmeye devam ediyor ve her zaman yaptığımız işlerin merkezine insanı yerleştiriyoruz. Her şey vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmak için. Vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe mutlu oluyoruz" dedi.
Bugün 14:15 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:17 TSİ )
Başkan Köken’den esnaf ziyaretleri
Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.
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Bugün 14:15 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz