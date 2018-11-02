Bahçeşehir Koleji farkındalık yaratıyor

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen ve Kocaeli Bahçeşehir Koleji’nin konsorsiyum ortağı olarak dahil olduğu ‘BEHAS – Bringing Europe Home Together ( Okullarda Avrupa Farkındalığını Arttırma ) projesi, Avrupa’da kutlanan bazı özel günleri yaygınlaştırmayı ver bu konudaki farkındalığı sağlamayı hedefliyor. Kolek İngilizce Öğretmeni Eda Arslan'ın katkılarıyla yapılan Avrupa Diller Günü etkinlikleri kapsamında İlkokul öğrencileri, proje ortağı olan Yunanistan Komotini İlkokulu’nda öğrenim gören öğrencilerle online bir görüşme gerçekleştirdi. Türk ve Yunan öğrenciler, görüşme esnasında tanıştıkları partnerlerine göndermek üzere kitap ayracı hazırladılar.