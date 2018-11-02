Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen ve Kocaeli Bahçeşehir Koleji’nin konsorsiyum ortağı olarak dahil olduğu ‘BEHAS – Bringing Europe Home Together ( Okullarda Avrupa Farkındalığını Arttırma ) projesi, Avrupa’da kutlanan bazı özel günleri yaygınlaştırmayı ver bu konudaki farkındalığı sağlamayı hedefliyor. Kolek İngilizce Öğretmeni Eda Arslan'ın katkılarıyla yapılan Avrupa Diller Günü etkinlikleri kapsamında İlkokul öğrencileri, proje ortağı olan Yunanistan Komotini İlkokulu’nda öğrenim gören öğrencilerle online bir görüşme gerçekleştirdi. Türk ve Yunan öğrenciler, görüşme esnasında tanıştıkları partnerlerine göndermek üzere kitap ayracı hazırladılar.
Bugün 14:16 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 14:17 TSİ )
Bahçeşehir Koleji farkındalık yaratıyor
Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen ve Kocaeli Bahçeşehir Koleji’nin konsorsiyum ortağı olarak dahil olduğu ‘BEHAS – Bringing Europe Home Together ( Okullarda Avrupa Farkındalığını Arttırma ) projesi, Avrupa’da kutlanan bazı özel günleri yaygınlaştırmayı ver bu konudaki farkındalığı sağlamayı hedefliyor.
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Bugün 14:16 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz