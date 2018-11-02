Gölcük Belediyesi Değirmendere Yalı Evleri’nin Bayan Milli Aşçıları sadece Türk yemekleri ile katıldıkları yarışmalarda Ukrayna ve Makedonya’yı fethetti ve ülkemize altın madalyalar kazandırdılar. Başarılı aşçılar ayağının tozuyla Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’i makamında ziyaret ederek başarılarını paylaştılar. Gölcük Belediyesi Değirmendere Yalı Evleri Müdürü Tayfun Gündüz yarışmaya katılan aşçılar ile birlikte Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’i makamına ziyaret ederek gerçekleşen yarışmalarla ilgili bilgi verdi.
Bugün 14:17 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:18 TSİ )
Madalyalı aşçıları Ellibeş’i ziyaret etti
Gölcük Belediyesi Değirmendere Yalı Evleri’nin Bayan Milli Aşçıları sadece Türk yemekleri ile katıldıkları yarışmalarda Ukrayna ve Makedonya’yı fethetti ve ülkemize altın madalyalar kazandırdılar.
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Bugün 14:17 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz