Madalyalı aşçıları Ellibeş’i ziyaret etti

Gölcük Belediyesi Değirmendere Yalı Evleri’nin Bayan Milli Aşçıları sadece Türk yemekleri ile katıldıkları yarışmalarda Ukrayna ve Makedonya’yı fethetti ve ülkemize altın madalyalar kazandırdılar. Başarılı aşçılar ayağının tozuyla Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’i makamında ziyaret ederek başarılarını paylaştılar. Gölcük Belediyesi Değirmendere Yalı Evleri Müdürü Tayfun Gündüz yarışmaya katılan aşçılar ile birlikte Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’i makamına ziyaret ederek gerçekleşen yarışmalarla ilgili bilgi verdi.