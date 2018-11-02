Kocaeli Kent Konseyi tarafından başlatılan, Türkiye’deki Kent Konseyleri arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımını arttırmaya yönelik ziyaretler tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Eskişehir Kent Konseyi’ni ziyaret eden Kocaeli Kent Konseyi Emekli Meclisi Yönetimi bu kez de Edirne Kent Konseyi’ni ziyaret etti. Edirne Kent Konseyi Başkanı Ziya Gökerküçük’ün ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete Kocaeli Kent Konseyi Emekli Meclisi Başkanı Halil Atay ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan ekip katıldı.
Bugün 14:17 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:19 TSİ )
Kent Konseyi tecrübe paylaşıyor
Kocaeli Kent Konseyi tarafından başlatılan, Türkiye’deki Kent Konseyleri arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımını arttırmaya yönelik ziyaretler tüm hızıyla devam ediyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 14:17 TSİ - Gündem
Anket Körfez Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz