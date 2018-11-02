Kent Konseyi tecrübe paylaşıyor

Kocaeli Kent Konseyi tarafından başlatılan, Türkiye’deki Kent Konseyleri arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımını arttırmaya yönelik ziyaretler tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Eskişehir Kent Konseyi’ni ziyaret eden Kocaeli Kent Konseyi Emekli Meclisi Yönetimi bu kez de Edirne Kent Konseyi’ni ziyaret etti. Edirne Kent Konseyi Başkanı Ziya Gökerküçük’ün ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete Kocaeli Kent Konseyi Emekli Meclisi Başkanı Halil Atay ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan ekip katıldı.