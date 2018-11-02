TÜPRAŞ için çok önemli karar!

Bloomberg'in haberine göre, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş için ABD'nin yaptırım muafiyeti bekleniyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, ABD'nin İran'ın petrol ihracatını hedefleyen yaptırımlarında Türkiye'ye istisna uygulayıp uygulamayacağı konusunda Türkiye'ye bir yazı gelmediğini, ancak bazı duyumlar olduğunu söylemişti.

ÜÇ ÜLKENİN ADI ORTAYA ÇIKTI

Bloomberg ajansının sabah saatlerinde geçtiği habere göre ise ABD sekiz ülkeye istisna tanınmasına karar verdi. Haberde Güney Kore, Japonya ve Hindistan'a istisna tanındığı, diğer ülkelerin ise Pazartesi günü açıklanacağı belirtildi.