TÜPRAŞ için çok önemli karar!

Bloomberg'in haberine göre, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş için ABD'nin yaptırım muafiyeti bekleniyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, ABD'nin İran'ın petrol ihracatını hedefleyen yaptırımlarında Türkiye'ye istisna uygulayıp uygulamayacağı konusunda Türkiye'ye bir yazı gelmediğini, ancak bazı duyumlar olduğunu söylemişti.
ÜÇ ÜLKENİN ADI ORTAYA ÇIKTI
Bloomberg ajansının sabah saatlerinde geçtiği habere göre ise ABD sekiz ülkeye istisna tanınmasına karar verdi. Haberde Güney Kore, Japonya ve Hindistan'a istisna tanındığı, diğer ülkelerin ise Pazartesi günü açıklanacağı belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz