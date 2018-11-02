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İYİ Parti'de ilçe başkanları kesinleşti

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığına Şanbaz Yıldız’ın atanması sonrasında ilçelerde de değişim başlamıştı. 11 ilçenin başkanı belli oldu. 1 ilçenin ise başkanı bugün kesinleşecek.