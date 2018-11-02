İYİ Parti'de ilçe başkanları kesinleşti

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığına Şanbaz Yıldız’ın atanması sonrasında ilçelerde de değişim başlamıştı. 11 ilçenin başkanı belli oldu. 1 ilçenin ise başkanı bugün kesinleşecek.
İYİ Parti'nin ilçe başkanları şöyle:
Gebze: Özhan Aşkın Öztürk
Darıca: Özer Yıldız
Dilovası: Emin Yılmaz
Körfez: Cahit Sürüm
Derince:Metin Savaş Sulu
İzmit:Pelin Coştur Filiz
Kandıra: Hilal Altınay
Kartepe: Musa Coşkun
Başiskele: Şaban Gencer
Gölcük:İsmail Aynacı
Karamürsel: Sebahattin Özkan
Çayırova:(bugün kesinleşecek)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz