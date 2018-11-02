Cevdet Şahin’den Bozkurt Uslu’ya zehir zemberek sözler!

Kirazlıyalı Kurucu Belediye Başkanı, CHP'nin önde gelen isimlerinden Cevdet Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Körfez Belediye Başkan Aday Adayı Bozkurt Uslu’nun basına verdiği demeçte geçen “Babam Cevdet Şahin’in nikah şahididir. Cevdet’in benim için hiçbir şey beni üzmez. Bizim geçmişimiz mücadele ile hastane ve hapishanelerde geçti. Cevdet Şahin yine bizim yanımızda olacaktır” sözlerini hedef aldı.
ZEHİR ZEMBEREK İFADELER
Şahin’in zehir zemberek ifadelerinin yer aldığı paylaşım şu şekilde: “Hiç tanımadığım merhum babasının, nikâh şahidim olduğunu ve dostluğumuzun bulunduğunu yerel basına açıklayıp, otuz yıllık siyasi geçmişimden ‘rant’ elde etmeye çalışan ‘İthal aday adayı’ ile siyasi ve insani hiç bir bağım ve ilişkim yoktur. Olmayacaktır. Değerli partililerimize, dost ve arkadaşlarıma, yanlış anlaşılmamak için önemle duyuruyorum.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz