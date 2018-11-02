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Kadın öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

Çayırova'da, kafede bir araya gelen A.Ç. (44) isimli kadın biyoloji öğretmeni ile O.O. (17) isimli erkek öğrencisinin güvenlik kameralarına yansıyan ve uygunsuz olduğu öne sürülen görüntüleriyle ilgili soruşturma başlatıldı. Öğretmen ve öğrenci ise iddiaları kabul etmedi.

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Çayırova'da lisenin müdürü, biyoloji öğretmeni A.Ç. ile 12'nci sınıf öğrencisi O.O. arasında uygunsuz hareketler olduğunu, bunun da okullarına yakın kafede güvenlik kameralarına yansıdığını, görüntülerin de kafe sahibi tarafından kendilerine ulaştırıldığını, gerekli idari tahkikatın başlatıldığını belirterek, güvenlik kamerası kayıtlarını içeren CD'yi emniyet müdürlüğüne teslim etti. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla soruşturma başlatarak, kadın biyoloji öğretmeni ile erkek lise öğrencisinin ifadelerini aldı. Lise öğrencisi O.O., ifadesinde, öğretmeniyle arasında cinsel veya duygusal birliktelik olmadığını belirtti. Öğretmen A.Ç. de ifadesinde, öğrencisi ile aralarında cinsel veya duygusal birliktelik olmadığını, suçlamaları kabul etmediğini söyledi. A.Ç., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, serbest bırakıldı.

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