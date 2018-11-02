Çayırova'da lisenin müdürü, biyoloji öğretmeni A.Ç. ile 12'nci sınıf öğrencisi O.O. arasında uygunsuz hareketler olduğunu, bunun da okullarına yakın kafede güvenlik kameralarına yansıdığını, görüntülerin de kafe sahibi tarafından kendilerine ulaştırıldığını, gerekli idari tahkikatın başlatıldığını belirterek, güvenlik kamerası kayıtlarını içeren CD'yi emniyet müdürlüğüne teslim etti. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla soruşturma başlatarak, kadın biyoloji öğretmeni ile erkek lise öğrencisinin ifadelerini aldı. Lise öğrencisi O.O., ifadesinde, öğretmeniyle arasında cinsel veya duygusal birliktelik olmadığını belirtti. Öğretmen A.Ç. de ifadesinde, öğrencisi ile aralarında cinsel veya duygusal birliktelik olmadığını, suçlamaları kabul etmediğini söyledi. A.Ç., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, serbest bırakıldı.
Bugün 14:54 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 14:58 TSİ )
Kadın öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma
Çayırova'da, kafede bir araya gelen A.Ç. (44) isimli kadın biyoloji öğretmeni ile O.O. (17) isimli erkek öğrencisinin güvenlik kameralarına yansıyan ve uygunsuz olduğu öne sürülen görüntüleriyle ilgili soruşturma başlatıldı. Öğretmen ve öğrenci ise iddiaları kabul etmedi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 14:54 TSİ - Asayiş
Anket Körfez Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz