Muhtarlar karakolu geri istiyor!

Kuruçeşme bölgesinde bulunan mahalle muhtarları, Kuruçeşme Polis Merkezi’nin kapanmasından dolayı bir araya gelerek, bir imza kampanyası düzenledi. Muhtarlar, “Daha önce karakolun kapanacağı söylentileri vardı. Bu konuyu siyasilere sorduğumuzda böyle bir şeyin olmadığı söylediler. Ancak bugün baktığımızda Kuruçeşme karakolunun kapatıldığını görüyoruz” dediler. Yeni Mahalle Muhtarı Tuncay Aşkın, Hatipköy Muhtarı Alim Yılmaz, Cumhuriyet Mahallesi, Doğantepe Mahalle Muhtarı Saadettin Ölmez, Şirintepe Mahalle Muhtarı Nilgün Düzen, Fatih Mahalle Muhtarı Musa Temel, Kuruçeşme Güzelleştirme Derneği Başkanı Ramazan Gür, karakolun taşınmasından dolayı duydukları rahatsızlıkları dile getirerek karakolun yeniden eski yerine getirilmesini siyasilerden talep ettiler. Bu taleplerini bir dilekçede toplayarak imza altına aldılar.

İlgili Haber: