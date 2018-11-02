Kuruçeşme bölgesinde bulunan mahalle muhtarları, Kuruçeşme Polis Merkezi’nin kapanmasından dolayı bir araya gelerek, bir imza kampanyası düzenledi. Muhtarlar, “Daha önce karakolun kapanacağı söylentileri vardı. Bu konuyu siyasilere sorduğumuzda böyle bir şeyin olmadığı söylediler. Ancak bugün baktığımızda Kuruçeşme karakolunun kapatıldığını görüyoruz” dediler. Yeni Mahalle Muhtarı Tuncay Aşkın, Hatipköy Muhtarı Alim Yılmaz, Cumhuriyet Mahallesi, Doğantepe Mahalle Muhtarı Saadettin Ölmez, Şirintepe Mahalle Muhtarı Nilgün Düzen, Fatih Mahalle Muhtarı Musa Temel, Kuruçeşme Güzelleştirme Derneği Başkanı Ramazan Gür, karakolun taşınmasından dolayı duydukları rahatsızlıkları dile getirerek karakolun yeniden eski yerine getirilmesini siyasilerden talep ettiler. Bu taleplerini bir dilekçede toplayarak imza altına aldılar.
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Muhtarlar karakolu geri istiyor!
Kuruçeşme’de kapatılan karakolun geri getirilmesini isteyen muhtarlar bir araya gelerek tepkilerini gösterdiler. Mahalleli adına açıklamada bulunan muhtarlar, siyasilerden destek talep ederek, karakolun geri getirilmesini istedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz