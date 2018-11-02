Bu güne kadar yaşanan ölümlü kazalarla sürekli ülke gündemine gelen, son olarak geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği Kandıra yolu ile ilgili kamuoyundan da tepkiler yükselmeye başladı. İzmit-Kandıra yolunda uzun bir süre önce temeli atılan duble yol çalışmasında henüz beklenen ilerlemenin sağlanamaması, özellikle bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının da eleştirilerine hedef oluyor.

“ARTIK ÖNLEM ALINSIN”

Son olarak İzmit Kandıra Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (İZKANDER) yönetimi de kazaların bir daha yaşanmaması için önemli uyarılarda bulundu. Derneğin, önceki akşam 41 Izgara Salonu’nda yapılan ekim ayı istişare kurulu toplantısında açıklama yapan İZKANDER Başkanı Ömer Özkan, Kandıra yolunda son olarak meydana gelen kazanın kendilerini çok üzdüğünü ve artık önlem alınmasını beklediklerini ifade etti.

“KONUNUN TAKİPÇİSİYİZ”

Kandıra yolu konusunun derneklerinin öncelikli konusu haline geldiğini belirten Başkan Özkan, “Kazalar nedeniyle ‘ölüm yolu’ olarak isimlendirilen bu yol, bir süre önce aynı aileden üç kuşağın ölümüne sebep oldu. Bu acı azalmadan yine bir ailenin yok oluşuna şahit olduk. Bu acılara yenilerinin eklenmemesi, başka ocakların sönmemesi için bir an önce gerekli çalışmalar yapılsın. Konunun takipçisi olacağız” dedi.

“HERKESİ SESİ OLACAĞIZ”

İzmit ve Kandıralıların İZKANDER’de söz sahibi olduğuna da vurgu yapan Özkan, “Derneğimize İzmit ve Kandıra’nın, mahalle ve köylerinden gönüllü, samimi ve liyakat sahibi temsilciler kazandırarak, kadın ve gençlik kolları gibi oluşumları hayata geçirme hususunda birtakım çalışmalar yürütmek için toplandık. Çünkü biz, İzmit’in Şirintepe Mahallesi’nden Kandıra’nın Babalı Köyü’ne kadar tüm hemşerilerimizin sesi olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“ESKİ BİNALAR EĞİTİM YUVASINA DÖNÜŞSÜN”

Köy ve mahalle derneklerine destek çalışmalarının da konuşulduğu toplantıda köyler için fikir alışverişinde bulunduklarına dikkati çeken İZKANDER Başkanı Ömer Özkan, “Köylerde üretimin artmasını istiyoruz. Bunun sağlanabilmesi için önerilerimiz olacak. Şehirden köye göçün yaşanmasını istiyoruz. Taşımalı sisteme geçilen köylerdeki bina ve bahçelerin halkın kullanabileceği yerler haline getirilmeli. Bu binalar eğitim için kullanılsın” açıklamasında bulundu. Özkan son olarak, toplantıya katılan AKP İzmit Belediye Başkan aday adayı Erdoğan Şentürk’e de başarılar diledi.

CHP’li Bulgurcu’da tepkili!

Sık sık ölümlü trafik kazaları ile gündeme gelen Kandıra-İzmit yolundaki çalışmaların tamamlanamamasına bir tepki de CHP Kandıra İlçe Başkanı Volkan Bulgurcu’dan geldi. Konu hakkında farklı ifadeler kullanan ve Kandıra halkını tepkiye çağıran Bulgurcu, “Artık yeter, Kandıralılar olarak hep birlikte ‘Trafikte ölmek kader değildir’ diye yüksek sesle haykırmalıyız. Gerekli yaptırımlar için yerel yönetimleri baskı altına almalıyız” dedi.

“YOLUMUZ SORUNLU”

Kandıra-İzmit yolunun kâbusa döndüğünü kaydeden Başkan Bulgurcu, “Gün geçmiyor ki ölümlü bir kaza haberi daha almayalım. Özellikle bahar ve yaz aylarında yolların kaldırabileceği trafik yükünden çok daha fazlasını taşımak durumda kalmaktadır. Kış aylarındaki kötü hava koşullarında keskin dönemeç ve yokuş inişleriyle sürücüler için büyük riskler taşıyor. 3 şeritli yolda geliş ve gidişin fiziksel olarak bölünmemesi ve bazen İzmit istikametine 2+1 bazen de tersi uygulama olması nedeniyle dikkatsiz sürücülerin hata yapmasına sebep oluyor. Bu da ölümlü kazalara sebep oluyor” dedi.

50 YIL ÖNCESİNİN GÜZERGAHI

Yolun yenilenmesi sırasında 50 yıl önceki güzergâhın korunduğunu kaydeden Bulgurcu, “Eski teknoloji ile yeryüzünün şeklinden etkilenen inişler, çıkışlar ve dönemeçler, bugünün hafif ama süratli araçlarının kaza yapmasına çok müsait. Günümüz yol mühendisliğinde ise viyadük ve tünel kullanımıyla yollar mümkün olduğunca düz yapılmakta, savrulmayı engellemek için virajları keskin olmamaktadır” açıklamasında bulundu.

“YABANCILAR ÖLÜMLÜ KAZALARIMIZI MI KISKANIYOR”

19 Kasım 2016’da İzmit-Kandıra duble yolunun temelinin dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın katılımıyla atıldığını de sözlerine ekleyen belirten Bulgurcu, şöyle konuştu: “Politika yapmayı vaat etmek ve kandırmak olarak görenlerin ipliği pazara çıkmıştır. Artık yeter. Kandıralılar olarak hep birlikte “Trafikte ölmek kader değildir” diye yüksek sesle haykırmalı, gerekli yaptırımlar için yerel yönetimleri baskı altına almalıyız. Mevcut yolda ikaz işaret ve kontroller olması gerektiği şekilde yapılmalıdır. Kandıralıların daha fazla ölmesine göz yumulmamalıdır.”