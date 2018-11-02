İYİ Parti’den kadına şiddete hayır

İYİ Parti Kadınlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcıları Nurcan Acaroğlu Göktaş ve Pelin Dönge kadına şiddeti lanetleyerek basın açıklaması yaptı. Kadına uygulanan şiddet ülkemizde her geçen gün arttığını belirten Göktaş ve Dönge açıklamasında, “İyi Parti olarak, kadına şiddete hayır diyor, tüm kadınlarımızın yanındayız” dedi.

ŞİDDET GÖREN KADIN SAYISI BİN 500 ARTTI

İYİ Parti Kadınlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcıları Göktaş ve Dönge, “Kadına uygulanan şiddet ülkemizde her geçen gün artıyor. Son 10 yılda 2337 kadın şiddet görerek hayatını kaybetti. Türkiye’de her 10 kadından 4’ü şiddetle karşı karşıya. Bu, 16 milyon kadının şiddet gördüğü anlamına geliyor. Son 10 yılda şiddet gören kadınların sayısı, yüzde 1500 arttı. Dünya Ekonomik Raporu’nun cinsiyet eşitliği endeksinde, 140 ülke arasında 134. Sırada yer alan ülkemizde, kadına şiddetin artmasındaki ana sebep kültürel yozlaşma ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderek artmasıdır” dedi.

KADINLARIN YANINDAYIZ

Kadına şiddet uygulayan kişilerin en ağır cezaları alması ve bu cezaların caydırıcı olması için gereken her şey yapılmalıdır. Şiddet gören kadınların sığınma evlerinde tutulması yerine, şiddet uygulayanların ıslah evlerinde tutularak ıslah edilmeleri, özgürlüğünden men edilen tarafın, zaten mağdur edilen taraf olan kadınların olmaması gerekiyor. İyi Parti olarak, kadına şiddete hayır diyor, tüm kadınlarımızın yanında olduğumuzu bildiriyoruz.” dedi. Selin BECER