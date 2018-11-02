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Milli motosikletçi Razgatlıoğlu kaza geçirdi!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, geçirdiği kaza nedeniyle Japonya Superbike Şampiyonası'na katılamayacak.

Razgatlıoğlu kaza geçirdi mask
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Kawasaki Puccetti takımından yapılan açıklamada, Toprak Razgatlıoğlu'nun antrenman turları sırasında başka bir motosikletçiyle çarpıştığı ve sağ köprücük kemiğinin kırıldığı kaydedildi. Türkiye Motosiklet Federasyonu da sosyal medya hesabından milli sporcunun durumunun iyi olduğunu ve 25 gün istirahat edeceğini duyurdu. Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu sezon ilk kez yarışan 22 yaşındaki Razgatlıoğlu, iki kez de podyuma çıkma başarısını göstermişti.

Bugün 16:24 TSİ AA İstanbul- Spor

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